«Факел» – «Динамо» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Факел» – «Динамо» Москва, который состоится 30 июля 2022 года
«Факел»
Клуб из Воронежа уже провел два матча в РПЛ и по его итогам смог набрать одно очко. «Факел» только привыкает к условиям элитного дивизиона и старается набирать очки, где это возможно. Предстоящий матч с бронзовым призером прошлого сезона вряд ли сулит что-то хорошее новичками, но преимущество своего поля и максимальная концентрация могут помочь футболистам набрать очки в этой встрече.
24 июля «Факел» проиграл на выезде «Ахмату» (1:2), а 17 числа разошелся миром с «Краснодаром» (2:2).
«Динамо» Москва
«Динамовцы» после потери очков в первом туре, сделали соответствующие выводы и выдали очень ударный матч против новичка РПЛ. Коллектив набрал четыре балла и надеется сразу закрепиться в группе лидеров, а для этого необходимо побеждать в Воронеже, что не так просто, как кажется на первый взгляд. В любом случае зрители, пришедшие на матч, не пожалеют о своем решении, ведь в противостоянии абсолютно разных коллективов есть своя интрига.
24 июля «Динамо» Москва разгромило «Торпедо» (4:0), а 17 числа разошлось миром с «Ростовом» на своем поле (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Факел» – 3.9
- Ничья – 3.7
- Победит «Динамо» Москва – 1.9
Статистика
- Четыре последних матча «Факела» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Динамо» Москва проиграло четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Факел» выиграл четыре последних матча на своем поле
- «Факел» одержал три победы из пяти последних матчей у «Динамо» Москва
Прогноз
Сделать ставку на победу «Динамо», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. «Факел» имеет хорошую статистику с соперником, однако сейчас ситуация немного изменилась и мы предполагаем, что гости окажутся сильнее.