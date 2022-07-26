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«Факел» – «Динамо» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 13:21
«Факел» – «Динамо» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Факел» – «Динамо» Москва, который состоится 30 июля 2022 года

«Факел»

Клуб из Воронежа уже провел два матча в РПЛ и по его итогам смог набрать одно очко. «Факел» только привыкает к условиям элитного дивизиона и старается набирать очки, где это возможно. Предстоящий матч с бронзовым призером прошлого сезона вряд ли сулит что-то хорошее новичками, но преимущество своего поля и максимальная концентрация могут помочь футболистам набрать очки в этой встрече.

24 июля «Факел» проиграл на выезде «Ахмату» (1:2), а 17 числа разошелся миром с «Краснодаром» (2:2).

«Динамо» Москва

«Динамовцы» после потери очков в первом туре, сделали соответствующие выводы и выдали очень ударный матч против новичка РПЛ. Коллектив набрал четыре балла и надеется сразу закрепиться в группе лидеров, а для этого необходимо побеждать в Воронеже, что не так просто, как кажется на первый взгляд. В любом случае зрители, пришедшие на матч, не пожалеют о своем решении, ведь в противостоянии абсолютно разных коллективов есть своя интрига.

24 июля «Динамо» Москва разгромило «Торпедо» (4:0), а 17 числа разошлось миром с «Ростовом» на своем поле (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Факел» – 3.9
  • Ничья – 3.7
  • Победит «Динамо» Москва – 1.9

Статистика

  • Четыре последних матча «Факела» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Динамо» Москва проиграло четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Факел» выиграл четыре последних матча на своем поле
  • «Факел» одержал три победы из пяти последних матчей у «Динамо» Москва

Прогноз

Сделать ставку на победу «Динамо», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. «Факел» имеет хорошую статистику с соперником, однако сейчас ситуация немного изменилась и мы предполагаем, что гости окажутся сильнее.

Все комментарии
n738uyza4hqr
n738uyza4hqr
сегодня в 19:07
Фаворит матча «Динамо» Москва
nke4dx3tb9jj
nke4dx3tb9jj
сегодня в 15:11
Победу одержит «Динамо» Москва
Гость
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