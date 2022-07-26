«Факел» – «Динамо» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Факел» – «Динамо» Москва, который состоится 30 июля 2022 года

«Факел»

Клуб из Воронежа уже провел два матча в РПЛ и по его итогам смог набрать одно очко. «Факел» только привыкает к условиям элитного дивизиона и старается набирать очки, где это возможно. Предстоящий матч с бронзовым призером прошлого сезона вряд ли сулит что-то хорошее новичками, но преимущество своего поля и максимальная концентрация могут помочь футболистам набрать очки в этой встрече.

24 июля «Факел» проиграл на выезде «Ахмату» (1:2), а 17 числа разошелся миром с «Краснодаром» (2:2).

«Динамо» Москва

«Динамовцы» после потери очков в первом туре, сделали соответствующие выводы и выдали очень ударный матч против новичка РПЛ . Коллектив набрал четыре балла и надеется сразу закрепиться в группе лидеров, а для этого необходимо побеждать в Воронеже, что не так просто, как кажется на первый взгляд. В любом случае зрители, пришедшие на матч, не пожалеют о своем решении, ведь в противостоянии абсолютно разных коллективов есть своя интрига.

24 июля «Динамо» Москва разгромило «Торпедо» (4:0), а 17 числа разошлось миром с «Ростовом» на своем поле (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Факел» – 3.9

Ничья – 3.7

Победит «Динамо» Москва – 1.9

Статистика

Четыре последних матча «Факела» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Динамо» Москва проиграло четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Факел» выиграл четыре последних матча на своем поле

«Факел» одержал три победы из пяти последних матчей у «Динамо» Москва

Прогноз

Сделать ставку на победу «Динамо», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. «Факел» имеет хорошую статистику с соперником, однако сейчас ситуация немного изменилась и мы предполагаем, что гости окажутся сильнее.