«Сочи» – «Ахмат»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Сочи» – «Ахмат», который состоится 30 июля 2022 года
«Сочи»
«Сочи» получил очень тяжелый удар во втором туре, крупно проиграв ЦСКА (0:3). Команда не смогла ничего сделать с «армейцами» и теперь имеет три очка после двух туров, что является довольно средним результатом. В третьем туре у коллектива будет хороший шанс на своем стадионе одержать победу, если он сумеет исключить недооценку «Ахмата», который может создать проблемы любому сопернику, если дать футболистам много пространства.
До поражения от ЦСКА, «Сочи» обыграл на выезде новичка РПЛ «Торпедо» (3:1). Оба матча прошли в рамках чемпионата России.
«Ахмат»
Команда из Грозного неплохо стартовала в нынешнем сезоне и после двух туров имеет четыре очка. «Ахмат» недостаточно стабилен и редко показывает серии без поражений и или несколько побед подряд, тем не менее, постарается как минимум не проиграть в третьем туре. Матч обещает быть интересным и напряженным, возможно сохранив интригу до самых последних минут, что нравится болельщикам.
24 июля «Ахмат» выиграл на своем поле у «Факела», а 17 числа разошелся миром со «Спартаком» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сочи» – 2
- Ничья – 3.65
- Победит «Ахмат» – 3.55
Статистика
- Пять из шести последних матчей «Сочи» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Ахмат» выиграл только три матча на выезде из последних десяти встреч
- «Сочи» выиграл пять последних матчей у «Ахмата»
- Три последние личные встречи команд завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Сочи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Для «Ахмата» очень сложным соперником является «Сочи» и мы предполагаем, что клуб из Грозного не сможет взять очки на выезде.