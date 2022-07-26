«Сочи» – «Ахмат»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Сочи» – «Ахмат», который состоится 30 июля 2022 года

«Сочи»

«Сочи» получил очень тяжелый удар во втором туре, крупно проиграв ЦСКА (0:3). Команда не смогла ничего сделать с «армейцами» и теперь имеет три очка после двух туров, что является довольно средним результатом. В третьем туре у коллектива будет хороший шанс на своем стадионе одержать победу, если он сумеет исключить недооценку «Ахмата», который может создать проблемы любому сопернику, если дать футболистам много пространства.

До поражения от ЦСКА , «Сочи» обыграл на выезде новичка РПЛ «Торпедо» (3:1). Оба матча прошли в рамках чемпионата России.

«Ахмат»

Команда из Грозного неплохо стартовала в нынешнем сезоне и после двух туров имеет четыре очка. «Ахмат» недостаточно стабилен и редко показывает серии без поражений и или несколько побед подряд, тем не менее, постарается как минимум не проиграть в третьем туре. Матч обещает быть интересным и напряженным, возможно сохранив интригу до самых последних минут, что нравится болельщикам.

24 июля «Ахмат» выиграл на своем поле у «Факела», а 17 числа разошелся миром со «Спартаком» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сочи» – 2

Ничья – 3.65

Победит «Ахмат» – 3.55

Статистика

Пять из шести последних матчей «Сочи» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Ахмат» выиграл только три матча на выезде из последних десяти встреч

«Сочи» выиграл пять последних матчей у «Ахмата»

Три последние личные встречи команд завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Сочи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Для «Ахмата» очень сложным соперником является «Сочи» и мы предполагаем, что клуб из Грозного не сможет взять очки на выезде.