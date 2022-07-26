«Спартак» – «Оренбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Спартак» – «Оренбург», который состоится 31 июля 2022 года

«Спартак»

«Красно-белые» одержали уверенную победу в прошлом туре, чем порадовали своих болельщиков, которые заждались крупных побед. Команда набрала четыре балла после двух туров и не собирается останавливаться на достигнутом. Домашний матч с командой, которая только в этом сезоне вернулась в РПЛ дает неплохие шансы московскому клубу одержать еще одну победу и разместиться в верхней части турнирной таблицы.

23 июля «Спартак» крупно обыграл «Краснодар» (4:1), а 16 числа разошелся миром с «Ахматом» (1:1). Оба матча прошли в рамках РПЛ .

«Оренбург»

Команда не лучшим образом сыграла в первом туре нового футбольного года, однако полностью реабилитировалась во втором и таким образом набрала три балла. Главная задача коллектива – цепляться за середину таблицы и по возможности стабильно набирать очки. Выездной матч со «Спартаком» — большое событие и испытание для любого клуба, поэтому не стоит сомневаться в высокой мотивации футболистов гостей.

23 июля «Оренбург» крупно обыграл «Урал» (3:0), а 16 числа на своем поле уступил «Крыльям Советов» (2:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спартак» – 1.58

Ничья – 4.15

Победит «Оренбург» – 5.6

Статистика

«Спартак» уступил лишь в двух матчах из десяти последних встреч во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей «Оренбурга» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Оренбург» выиграл два из трех последних матчей у «Спартака»

Три из пяти последних матчей команд за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.58. Коэффициент на победу «народной команды» не самый большой, но надежный. Предполагаем, что у московского клуба не будет проблем с результатом в этой встрече.