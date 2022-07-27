«Блэкберн» – КПР : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Блэкберн» – КПР, который состоится 30 июля 2022 года
«Блэкберн»
«Блэкберн» является очень известной командой в Англии, однако она не выступала в АПЛ уже очень давно. В новом футбольном году немногие верят в то, что коллектив способен пробиться в элитный дивизион, тем не менее в клубе собраны опытные и талантливые футболисты, которые могут сделать для этого хотя бы попытку. Матч с КПР обещает быть интересным и напряженным, ведь каждый клуб хочет стартовать с победы в новом футбольного году.
23 июля «Блэкберн» обыграл в товарищеском матче «Линкольн» (1:0), а 20 числа оказался сильнее «Хартпул Юнайтед» (1:0).
КПР
КПР также давно не участвовал в АПЛ и начинает очередной сезон с мечтами побороться за повышение в классе. Команда провела много товарищеских поединков в рамках подготовки к сезону, поэтому можно предполагать, что футболисты максимального готовы и мотивированы к первому туру Чемпионшипа. В случае выездной победы над «Блэкберном» коллектив получит уверенность в собственных силах на следующие матчи.
23 июля КПР уступил на своем поле «Кристал Пэлас» (0:3), а 20 числа команда разгромила «Уэлдстоун» в товарищеской встрече (8:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Блэкберн» – 2.03
- Ничья – 3.55
- Победит КПР – 3.65
Статистика
- «Блэкберн» проиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
- КПР не проигрывает на выезде уже пять матчей подряд на выезде
- Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мяча
- «Блекберн» выиграл три из пяти последних матчей с КПР
Прогноз
Сделать ставку на победу «Блэкберна», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. Хозяева имеют неплохую статистику с КПР в личных встречах, и мы предполагаем, что и в этот раз они смогут добиться победы.