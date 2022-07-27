«Блэкберн» – КПР : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Блэкберн» – КПР , который состоится 30 июля 2022 года

«Блэкберн»

«Блэкберн» является очень известной командой в Англии, однако она не выступала в АПЛ уже очень давно. В новом футбольном году немногие верят в то, что коллектив способен пробиться в элитный дивизион, тем не менее в клубе собраны опытные и талантливые футболисты, которые могут сделать для этого хотя бы попытку. Матч с КПР обещает быть интересным и напряженным, ведь каждый клуб хочет стартовать с победы в новом футбольного году.

23 июля «Блэкберн» обыграл в товарищеском матче «Линкольн» (1:0), а 20 числа оказался сильнее «Хартпул Юнайтед» (1:0).

КПР

КПР также давно не участвовал в АПЛ и начинает очередной сезон с мечтами побороться за повышение в классе. Команда провела много товарищеских поединков в рамках подготовки к сезону, поэтому можно предполагать, что футболисты максимального готовы и мотивированы к первому туру Чемпионшипа. В случае выездной победы над «Блэкберном» коллектив получит уверенность в собственных силах на следующие матчи.

23 июля КПР уступил на своем поле «Кристал Пэлас» (0:3), а 20 числа команда разгромила «Уэлдстоун» в товарищеской встрече (8:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Блэкберн» – 2.03

Ничья – 3.55

Победит КПР – 3.65

Статистика

«Блэкберн» проиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

КПР не проигрывает на выезде уже пять матчей подряд на выезде

не проигрывает на выезде уже пять матчей подряд на выезде Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мяча

«Блекберн» выиграл три из пяти последних матчей с КПР

Прогноз