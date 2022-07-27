«Кардифф» – «Норвич» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Кардифф» – «Норвич», который состоится 30 июля 2022 года

«Кардифф»

«Кардифф» провел очень плохой прошлый сезон и занял лишь 18 место в турнирной таблице, что заставило задуматься болельщиков и руководство клуба. После таких выступлений мало кто верит в коллектив и его способность бороться за первые места в турнирной таблице, однако списывать футболистов перед стартом Чемпионшипа было бы неправильно. В матче с «Норвичем» можно будет посмотреть, как хозяева подготовились к сезону.

23 июля «Кардифф» в товарищеском матче обыграл «Свиндон Таун» (4:2), а 19 числа разошелся миром со «Шрусбери Таун» (0:0).

«Норвич»

«Канарейки» уже стали называть кочующим клубом, который сезон через сезон выступает в АПЛ и Чемпионшипе. Сейчас «Норвич» вынужден снова бороться за повышение в классе и считается одним из фаворитов на заветную путевку. В предстоящем матче с «Кардиффом» у команды будет хорошая возможность стартовать с победы, несмотря на выездной статус матча, и заявить свои серьезные намерения на победу в Чемпионшипе.

24 июля «Норвич» уступил в товарищеском матче «Хиберниану» (0:1), а 23 числа проиграл и «Селтику» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кардифф» – 3

Ничья – 3.3

Победит «Норвич» – 2.4

Статистика

«Кардифф» не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах

«Норвич» уступил в четырех поединках из десяти последних во всех турнирах

«Норвич» выиграл три последних матча у «Кардиффа»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Норвича», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. «Канарейки» уверенно чувствуют себя в Чемпионшипе и приложат максимум усилий, чтобы стартовать в новом сезоне с победы.