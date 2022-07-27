«Уиган» – «Престон» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Уиган» – «Престон», который состоится 30 июля 2022 года
«Уиган»
Команда хорошо провела межсезонье и практически не проигрывала в последних матчах. В клубе понимают, что побороться за первые несколько мест в Чемпионшипе будет очень сложно, однако футболисты крайне мотивированы на ближайшие поединки, чтобы стабильно набирать очки и радовать болельщиков. В предстоящем матче за счет преимущества своего поля коллектив может постараться добыть первую победу.
23 июля «Уиган» разгромил в товарищеском матче «Шеффилд Уэнсдей» (4:1), а 19 числа разошелся миром с «Аккрингтон» (0:0).
«Престон»
«Престон» финишировал в прошлом сезоне в середине Чемпионшипа, а в некоторых матчах команда упускала результат из-за собственных ошибок. Чтобы претендовать на места в первой половине таблицы, тренерскому штабу необходимо поработать над концентрацией и линией обороны, чтобы исключить необязательные голы в свои ворота. Игра с «Уиганом» обещает быть интересной и увлекательной для каждого болельщика, пришедшего на стадион.
30 июня «Престон» уступил в товарищеском матче «Уигану» (2:3), который стал единственной встречей в летней подготовке команды.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Уиган» – 2.15
- Ничья – 3.15
- Победит «Престон» – 3
Статистика
- «Уиган» выиграл четыре из пяти последних встреч во всех турнирах
- «Престон» уступил в четырех последних выездных поединках
- «Уиган» выиграл три из пяти последних домашних матчей с «Престоном»
- Четыре из пяти последних матчей команд завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Уигана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. «Престон» очень неудовлетворительно выступает на выезде и мы предполагаем, что команда не сможет набрать очки в первом туре Чемпионшипа.