«Уиган» – «Престон» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Уиган» – «Престон», который состоится 30 июля 2022 года

«Уиган»

Команда хорошо провела межсезонье и практически не проигрывала в последних матчах. В клубе понимают, что побороться за первые несколько мест в Чемпионшипе будет очень сложно, однако футболисты крайне мотивированы на ближайшие поединки, чтобы стабильно набирать очки и радовать болельщиков. В предстоящем матче за счет преимущества своего поля коллектив может постараться добыть первую победу.

23 июля «Уиган» разгромил в товарищеском матче «Шеффилд Уэнсдей» (4:1), а 19 числа разошелся миром с «Аккрингтон» (0:0).

«Престон»

«Престон» финишировал в прошлом сезоне в середине Чемпионшипа, а в некоторых матчах команда упускала результат из-за собственных ошибок. Чтобы претендовать на места в первой половине таблицы, тренерскому штабу необходимо поработать над концентрацией и линией обороны, чтобы исключить необязательные голы в свои ворота. Игра с «Уиганом» обещает быть интересной и увлекательной для каждого болельщика, пришедшего на стадион.

30 июня «Престон» уступил в товарищеском матче «Уигану» (2:3), который стал единственной встречей в летней подготовке команды.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уиган» – 2.15

Ничья – 3.15

Победит «Престон» – 3

Статистика

«Уиган» выиграл четыре из пяти последних встреч во всех турнирах

«Престон» уступил в четырех последних выездных поединках

«Уиган» выиграл три из пяти последних домашних матчей с «Престоном»

Четыре из пяти последних матчей команд завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Уигана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. «Престон» очень неудовлетворительно выступает на выезде и мы предполагаем, что команда не сможет набрать очки в первом туре Чемпионшипа.