«Годой-Крус» – «Велес Сарсфилд» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1659110545

сегодня, 19:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Годой-Крус» – «Велес Сарсфилд», который состоится 30 июля 2022 года

«Годой-Крус»

«Годой-Крус» показывал неплохие результаты, однако в двух последних турах терял очки. Сейчас коллектив идет на шестом месте в турнирной таблице с 17 очками и отстает от лидера на пять очков. В матче с командой, которая находится внизу турнирной таблицы у «Годой-Крус» будет хорошая возможность набрать три очка и продвинуться вперед на несколько позиций. Матч обещает быть интересным и напряженным.

26 июля «Годой-Крус» проиграл на выезде «Униону» (1:2), а 21 числа сыграл вничью с «Ураканом» (0:0). Оба матча прошли в рамках Суперлиги Аргентины.

«Велес Сарсфилд»

«Велес Сарсфилд» одержал только одну победу в новом этапе чемпионата Аргентины, поэтом текущее 24 место в турнирной таблице выглядит вполне закономерным. Команда давно не побеждает и нуждается в изменениях со стороны тренерского штаба. В предстоящей встрече с соперником из лидирующей группе футболистам будет нелегко, но несколько моментов зацепиться за очки все же должны появиться.

26 июля «Велес Сарсфилд» сыграл вничью с «Ураканом» (2:2), а 21 июля разошелся миром с «Ланус» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Годой-Крус» – 2

Ничья – 3.35

Победит «Велес Сарсфилд» – 4

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Велес Сарсфилд» завершились ничейным результатом

«Годой-Крус» выиграл шесть последних домашних поединков

«Годой-Крус» не может выиграть у «Велес Сарсфилд» уже три матча подряд

Семь последних матчей команд завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Годой-Крус», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Хозяева выглядят намного стабильнее и очень мощно играют на своем стадионе. Предполагаем, что у гостей практически не будет шансов заработать очки в этом противостоянии.