«Расинг Клуб» – «Тигре» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Расинг Клуб» – «Тигре», который состоится 31 июля 2022 года
«Расинг Клуб»
Команда идет вверху турнирной таблицы и старается стабильно набирать очки в каждом матче. «Расинг Клуб» занимает третье место с 18 баллами с отставанием от лидера всего на четыре пункта. Чтобы не отставать и оставаться в группе лидеров коллективу необходимо побеждать «Тигре», который может создать проблемы любой команде. Матч обещает быть интересным не только для поклонников команд, но и для нейтральных любителей футбола.
24 июля «Расинг Клуб» обыграл на выезде «Сентраль Кордоба» (3:1), а 20 числа разошелся миром с «Арсенал» Саранди (1:1).
«Тигре»
«Тигре» не может похвалиться стабильными результатами как «Расинг Клуб» и поэтому занимает лишь 18 место с 12 пунктами. В последнее время клуб стал домашней командой и куда удачнее набирает очки именно на своем стадионе. Выездной поединок с коллективом, который давно не проигрывает будет очень сложным, и чтобы набрать важные баллы футболистам нужно полностью сконцентрироваться на игре, стараясь допускать минимум ошибок.
27 июля «Тигре» проиграл в кубке Аргентины «Депортиво» Мадрин в серии пенальти (3:4), а 24 числа в чемпионате крупно обыграл «Платенсе» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Расинг Клуб» – 1.85
- Ничья – 3.45
- Победит «Тигре» – 4.5
Статистика
- «Расинг Клуб» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах
- «Тигре» не может выиграть уже четыре выездных матчей подряд
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Расинг Клуб» выиграл четыре домашних матча у «Тигре» за последнее время
Прогноз
Сделать ставку на победу «Расинг Клуб», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. «Тигре» неудачно выступает в выездных матчах и вероятнее всего, не сможет навязать серьезную борьбу за очки, сопернику из лидирующей группы чемпионата Аргентины.