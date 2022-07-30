«Расинг Клуб» – «Тигре» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Расинг Клуб» – «Тигре», который состоится 31 июля 2022 года

«Расинг Клуб»

Команда идет вверху турнирной таблицы и старается стабильно набирать очки в каждом матче. «Расинг Клуб» занимает третье место с 18 баллами с отставанием от лидера всего на четыре пункта. Чтобы не отставать и оставаться в группе лидеров коллективу необходимо побеждать «Тигре», который может создать проблемы любой команде. Матч обещает быть интересным не только для поклонников команд, но и для нейтральных любителей футбола.

24 июля «Расинг Клуб» обыграл на выезде «Сентраль Кордоба» (3:1), а 20 числа разошелся миром с «Арсенал» Саранди (1:1).

«Тигре»

«Тигре» не может похвалиться стабильными результатами как «Расинг Клуб» и поэтому занимает лишь 18 место с 12 пунктами. В последнее время клуб стал домашней командой и куда удачнее набирает очки именно на своем стадионе. Выездной поединок с коллективом, который давно не проигрывает будет очень сложным, и чтобы набрать важные баллы футболистам нужно полностью сконцентрироваться на игре, стараясь допускать минимум ошибок.

27 июля «Тигре» проиграл в кубке Аргентины «Депортиво» Мадрин в серии пенальти (3:4), а 24 числа в чемпионате крупно обыграл «Платенсе» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Расинг Клуб» – 1.85

Ничья – 3.45

Победит «Тигре» – 4.5

Статистика

«Расинг Клуб» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах

«Тигре» не может выиграть уже четыре выездных матчей подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Расинг Клуб» выиграл четыре домашних матча у «Тигре» за последнее время

Прогноз

Сделать ставку на победу «Расинг Клуб», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. «Тигре» неудачно выступает в выездных матчах и вероятнее всего, не сможет навязать серьезную борьбу за очки, сопернику из лидирующей группы чемпионата Аргентины.