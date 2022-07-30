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«Расинг Клуб» – «Тигре» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 13:47
«Расинг Клуб» – «Тигре» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Расинг Клуб» – «Тигре», который состоится 31 июля 2022 года

«Расинг Клуб»

Команда идет вверху турнирной таблицы и старается стабильно набирать очки в каждом матче. «Расинг Клуб» занимает третье место с 18 баллами с отставанием от лидера всего на четыре пункта. Чтобы не отставать и оставаться в группе лидеров коллективу необходимо побеждать «Тигре», который может создать проблемы любой команде. Матч обещает быть интересным не только для поклонников команд, но и для нейтральных любителей футбола.

24 июля «Расинг Клуб» обыграл на выезде «Сентраль Кордоба» (3:1), а 20 числа разошелся миром с «Арсенал» Саранди (1:1).

«Тигре»

«Тигре» не может похвалиться стабильными результатами как «Расинг Клуб» и поэтому занимает лишь 18 место с 12 пунктами. В последнее время клуб стал домашней командой и куда удачнее набирает очки именно на своем стадионе. Выездной поединок с коллективом, который давно не проигрывает будет очень сложным, и чтобы набрать важные баллы футболистам нужно полностью сконцентрироваться на игре, стараясь допускать минимум ошибок.

27 июля «Тигре» проиграл в кубке Аргентины «Депортиво» Мадрин в серии пенальти (3:4), а 24 числа в чемпионате крупно обыграл «Платенсе» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Расинг Клуб» – 1.85
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Тигре» – 4.5

Статистика

  • «Расинг Клуб» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах
  • «Тигре» не может выиграть уже четыре выездных матчей подряд
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Расинг Клуб» выиграл четыре домашних матча у «Тигре» за последнее время

Прогноз

Сделать ставку на победу «Расинг Клуб», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. «Тигре» неудачно выступает в выездных матчах и вероятнее всего, не сможет навязать серьезную борьбу за очки, сопернику из лидирующей группы чемпионата Аргентины.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 13:51
Хозяева не проишрают
Гость
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