«Сарпсборг 08» — «Лиллестрём»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Сарпсборг 08» — «Лиллестрём», который состоится 31 июля 2022 года.

«Сарпсборг 08»

После проигрыша в матче прошлого тура «Сарпсборг 08» опустился с восьмой на одиннадцатую строчку турнирной таблицы. Команда на данный момент забила тридцать голов, пропустив при этом двадцать шесть. В матче одиннадцатого тура, открыв счёт в матче первыми, «бело-синие» в гостях уступили в один мяч «Хам-Каму». Игра с «Сандерфьордом» порадовала болельщиков семью голами. «Сарпсборг» взял верх над своим соперником. В тринадцатом туре команда уже на первой минуте открыла счёт в матче с клубом «Будё-Глимт», но проиграла, пропустив четыре гола в ответ. В позапрошлом туре с минимальным счётом «Волеренга» одержала победу над «Сарпсборгом».

В пятнадцатом туре «бело-синие» со счётом 1:3 проиграли в гостях «Хёугесунну».

«Лиллестрём»

«Канарейки» в чемпионате Норвегии занимают на данный момент второе место. После пятнадцати матчей «Лиллестрём» набрал тридцать три очка. Всего лишь три очка отделяют команду от первой строчки в турнирной таблице. С начала сезона «канарейки» поразили ворота соперников двадцать девять раз, пропустив при этом четырнадцать. Защита у команды самая надёжная на текущий момент. На выезде в матче двенадцатого тура «Лиллестрём» уверенно взял верх над «Кристиансунном». С минимальным счётом команда уступила «викингам». Гол Петерсона на второй добавленной минуте принёс победу «канарейкам» над «Оддом».

Со счётом 6:2 по сумме двух встреч «Лиллестрём» прошёл финскую команду «СЙК» в 1/4 квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сарпсборг 08» – 2.38

Ничья – 3.55

Победит «Лиллестрём» – 2.85

Исход «обе забьют — да» – 1.53

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.62

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.26

Статистика

Из десяти последних матчей «Сарпсборг 08» уступил своим соперникам в семи.

В семи поединках из десяти за последнее время «Лиллестрём» взял верх над своими оппонентами.

Четыре из пяти последних домашних матчей «Сарпсборга 08» завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Лиллестрём» постарается сократить отставание от «Мольде» и приложит максимум усилий, чтобы взять три очка в данном поединке. На кураже после результативной победы над финской командой «канарейки» возьмут верх над «бело-синими». Компания Pinnacle на победу «Лиллестрёма» предлагает коэффициент 2.85.