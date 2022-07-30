«Сарпсборг 08» — «Лиллестрём»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Сарпсборг 08» — «Лиллестрём», который состоится 31 июля 2022 года.
«Сарпсборг 08»
После проигрыша в матче прошлого тура «Сарпсборг 08» опустился с восьмой на одиннадцатую строчку турнирной таблицы. Команда на данный момент забила тридцать голов, пропустив при этом двадцать шесть. В матче одиннадцатого тура, открыв счёт в матче первыми, «бело-синие» в гостях уступили в один мяч «Хам-Каму». Игра с «Сандерфьордом» порадовала болельщиков семью голами. «Сарпсборг» взял верх над своим соперником. В тринадцатом туре команда уже на первой минуте открыла счёт в матче с клубом «Будё-Глимт», но проиграла, пропустив четыре гола в ответ. В позапрошлом туре с минимальным счётом «Волеренга» одержала победу над «Сарпсборгом».
В пятнадцатом туре «бело-синие» со счётом 1:3 проиграли в гостях «Хёугесунну».
«Лиллестрём»
«Канарейки» в чемпионате Норвегии занимают на данный момент второе место. После пятнадцати матчей «Лиллестрём» набрал тридцать три очка. Всего лишь три очка отделяют команду от первой строчки в турнирной таблице. С начала сезона «канарейки» поразили ворота соперников двадцать девять раз, пропустив при этом четырнадцать. Защита у команды самая надёжная на текущий момент. На выезде в матче двенадцатого тура «Лиллестрём» уверенно взял верх над «Кристиансунном». С минимальным счётом команда уступила «викингам». Гол Петерсона на второй добавленной минуте принёс победу «канарейкам» над «Оддом».
Со счётом 6:2 по сумме двух встреч «Лиллестрём» прошёл финскую команду «СЙК» в 1/4 квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сарпсборг 08» – 2.38
- Ничья – 3.55
- Победит «Лиллестрём» – 2.85
- Исход «обе забьют — да» – 1.53
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.62
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.26
Статистика
- Из десяти последних матчей «Сарпсборг 08» уступил своим соперникам в семи.
- В семи поединках из десяти за последнее время «Лиллестрём» взял верх над своими оппонентами.
- Четыре из пяти последних домашних матчей «Сарпсборга 08» завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».
Прогноз
«Лиллестрём» постарается сократить отставание от «Мольде» и приложит максимум усилий, чтобы взять три очка в данном поединке. На кураже после результативной победы над финской командой «канарейки» возьмут верх над «бело-синими». Компания Pinnacle на победу «Лиллестрёма» предлагает коэффициент 2.85.