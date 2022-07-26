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К отъезду Варелы из России могла быть причастна его девушка

сегодня, 13:22

Появилась информация об одной из возможных причин отъезда защитника «Динамо» Гильермо Варелы.

По данным источника, помимо финансовой стороны вопроса из-за предложения от «Фламенго», сказаться на решении игрока могло давление со стороны его девушки Паулы, с которой у Варелы длительные отношения.

С марта спутница Варелы стала редко бывать в России. По этой причине у Гильермо, как говорят, начали появляться любовные интрижки на стороне, из-за чего прежние отношения оказались под угрозой.

Переезд игрока в Бразилию — вариант сохранения отношений с девушкой. Ей проще контролировать Варелу во время его выступлений в Латинской Америке. В то же время на переговорах Варела озвучивал исключительно финансовый аспект.

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Futurista
Futurista
сегодня в 15:28
112910415
112910415
сегодня в 14:12
и его юноша, конечно !
Знатог
Знатог ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:11
Ну да, возвратился в родную гавень. Этож модно сейчас.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:06
Ну теперь всё понятно...
Все у кого есть девушки могут в любое время тайно ночью свалить куда душе угодно...хоть во Фламенго...
Чего ж он сразу не сказал...
Знатог
Знатог
сегодня в 13:58
С 24.02 спутница Варелы стала редко бывать в России.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:55
Завтра :К отъезду Варелы из России могла быть причастна кошка)))
29 июля : К отъезду Варелы из России могла быть причастна собака и так далее пока не кончатся все родственники и домашние животные!
А все довольно прозаичнее как уже говорилось на соккере и ниже сказал Так Себе Аналитик !
протон
протон
сегодня в 13:49
Вообще непонятно, что Варела так парился - сказал бы по семейным обстоятельствам и все, никаких проблем.
старина
старина
сегодня в 13:49
Ну хоть не его парень
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:48, ред.
К отъезду Варелы из России могла быть причастна его девушка , дедушка, бабушка и все остальные нахлебники !)
kb9tr6x4tzfe
kb9tr6x4tzfe
сегодня в 13:47
Больше на отмазку похоже
uzen63aw2k8p
uzen63aw2k8p
сегодня в 13:46
Шерше ля баб!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:39
Есть версия проще и логичнее - это агент, который заламывал в требовании остаться увеличение зарплаты больше, чем в два раза.

У агентов, как правило, основное поступление идет как платеж при заключении контракта, так что он в любом случае выиграет, и прилично, потому что ему много заплатят за привод игрока за бесплатно.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 13:29
Как сказал известный персонаж: "От них всё зло".
Гость
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