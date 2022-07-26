К отъезду Варелы из России могла быть причастна его девушка

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сегодня, 13:22

Появилась информация об одной из возможных причин отъезда защитника «Динамо» .

По данным источника, помимо финансовой стороны вопроса из-за предложения от «Фламенго», сказаться на решении игрока могло давление со стороны его девушки Паулы, с которой у Варелы длительные отношения.

С марта спутница Варелы стала редко бывать в России. По этой причине у Гильермо, как говорят, начали появляться любовные интрижки на стороне, из-за чего прежние отношения оказались под угрозой.

Переезд игрока в Бразилию — вариант сохранения отношений с девушкой. Ей проще контролировать Варелу во время его выступлений в Латинской Америке. В то же время на переговорах Варела озвучивал исключительно финансовый аспект.