Парень на пять часов стал игроком ПСЖ. В футболе самозванцы не редкость

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сегодня, 22:06

Розыгрыш, который вышел из-под контроля.

Французские издания поверили в шутку школьника

Первого апреля тяжело кого-то разыграть выдуманной новостью. А вот в июле, когда много трансферов каждый день, легче сообщить о переходе, которого не могло быть. 16-летний Рафаэль с другом заглянул в клубный магазин «Тулузы». Известный клуб как раз вернулся в Лигу 1, чтобы сразиться с Месси, Мбаппе и Неймаром в новом сезоне. Рафа приобрел футболку «фиолетовых». Дальше пошли к стадиону команды, который находился недалеко от магазина.

Как бывает у подростков, любопытство победило. Увидели, что один из входов на арену открыт, забрались на стадион, чтобы сделать фотографии. Ребята думали, что если их засечет охрана – попросту сбегут. Рафаэль сфотографировался с другом в футболках «Тулузы» нового сезона. Их увидели сотрудники клуба, но не стали ругаться или выгонять. Наоборот, решили провести маленькую экскурсию. Плюс в карму этим людям, в Москве могли вызвать полицию.

После всех приключений молодые люди решили разыграть друзей и поклонников «Тулузы». Разослали фотографии Рафы со стадиона в футболке клуба по фанатских группах «малышей». Смысл шутки оказался в том, что Рафаэль Фернандес – полный тезка парня из академии ПСЖ 2006-го рождения. На второй день парень с удивлением прочитал, что «Тулуза» заключила контракт с шестнадцатилетним юношей из парижского клуба. А ведь подростки вообще не похожи!

Футболист ПСЖ Рафа Фернандес темноволосый загорелый брюнет с носом картошкой, а его тезка из Тулузы – шатен с копной волос. Редакторы лент новостей ведущих французских СМИ подумать не могли, что подростки могут их так разыграть. Да и фанаты «Тулузы» на время поверили, что их клуб перехватил таланта из команды U-16 парижского чемпиона. Пришлось вмешиваться Лоику Танзи, французскому инсайдеру, который опроверг данный трансфер.

Сам парень в социальной сети объяснил розыгрыш и выразил сожаление, что побыл профессиональным футболистом где-то пять часов, пока обман не раскрыли. В пору интернета фейков невероятно много, но большинство можно легко проверить. Что же творилось в прошлом, когда настолько легко найти нужную информацию не получалось? Был у ПСЖ другой самозванец, причем более настырный и злонамеренный, нежели Рафаэль Фернандес. Он посвятил обману годы жизни!

Грегуар Аксельрод – новый Зинедин Зидан из закусочной

Маленький Гриша был ужасным футболистом. Когда впервые начал пинать мяч, то его отец ощутил такой стыд, что надолго запретил парню притрагиваться к мячу. Родители бывают жестокими. Возможно, малыш научился бы со временем бегать по полю с мячом, но после поражение 0:4 Аксельроду было велено завязать с игрой. А вдогонку добрый папаша назвал его ленивым и бездарным. В результате парень покинул футбольную секцию, до совершеннолетия играл только с друзьями во дворе.

Грегуар подрос, а параллельно подросла популярность интернета. Парень решил обмануть мир – создал персональную страницу, где представился игроком резерва ПСЖ . Чтобы убедить всех, что такой профессиональный молодой игрок существует, он воровал отчеты о реальных матчах и менял там фамилии реальных игроков на свою. Однажды сыграл ровно так, как сам Николя Анелька. Дальше самозванцу нужны были доказательства для будущих клубов, поэтому повторил фокус Фернандеса.

Парень жил в Париже, пробрался на тренировочную базу ПСЖ и сделал там серию фотографий в форме клуба. Аксельрод в девятнадцатилетнем возрасте поссорился со своей богатой родней и работал в «Макдональдсе». Позже рассказывал, что его бабушка получила состояние после 15-летнего брака с известным актером Морисом Шевалье. Но у того было две законные жены, обе ушли от него куда быстрее. Возможно, Грегуар и тут соврал, нет у него никакой богатой бабушки, просто работал в забегаловке.

Подделав себе документы, он из однокомнатной квартиры начал рассылать письма в профессиональные клубы, предлагая свои футбольные услуги. «Челси», «Манчестер Сити» и «Арсенал» ему отказали. Дело было почти двадцать лет назад. Нашелся клуб, где в «перспективного юношу из ПСЖ » поверили. Летом 2003-го Грегуар оказался на просмотре в «Суиндоне», но там насмешил всю команду, когда мяч после сэйва вратаря отлетел к нему, но вместо игры головой у Аксельрода получился удар лицом.

Спустя четыре года парень напросился на просмотр в «Борнмут», даже забил в товарищеской игре, но тренера его игра по понятным причинам не впечатлила. Тяжело поверить, что профессиональные команды пускали к себе человека с улицы, который ссылался на собственный сайт, но эта история – правда. Шли годы, Аксельрод получал предложения, но от клубов из Люксембурга отказался. А вот когда в 2009-м оказался на просмотре в ЦСКА из Софии, где убедил тренеров. Ему предложили контракт.

Представьте себе масштаб – клуб, который готовился к квалификации Лиги чемпионов, выдал зарплату в 15 тысяч фунтов в месяц самозванцу, который прилетел из Франции и представился бывшим футболистом ПСЖ . Возможно, Аксельрод смог бы обмануть наивных болгар, но фанат ЦСКА решил спросить у болельщиков парижан, что думают о новичке? Разумеется, никто из поклонников французского клуба понятия не имел, кто такой Грегуар Аксельрод, такой человек не числился в клубе.

Фанат пожаловался на самозванца журналистам, опозоренный болгарский клуб попросил обманщика убраться. Самое забавное, что Аксельрод «вжился в роль», за годы тренировок обрел определенный уровень мастерства. В результате его подписывали скромные клубы из Уэльса, Бельгии и Андорры. Даже провел один сезон в канадском клубе, хотя постоянно делал паузы в карьере – никто не подписывал даже свободным агентом. Годами летал по миру за футбольным счастьем.

А теперь угадайте с первой попытки, какую стезю Грегуар выбрал после завершения футбольной карьеры? Бывший самозванец устроился футбольным агентом. Например, Аксельрод четыре года работал с Тчуамени, которого теперь подписал «Реал». У Грегуара есть молодая жена, недавно родился сын, у него все больше клиентов, хотя это и неизвестные футболисты скромных клубов. Правда, и французская молодежь попадается, даже в «Астон Вилле» у Грегуара есть клиент.

Надеемся, Аксельрод предлагает различным клубам в Европе реальных футболистов, а не самозванцев. В 1996-м Грэм Сунесс, работая в «Саутгемптоне», в телефонном разговоре с подставным Джорджем Веа согласился взять в команду на контракт «двоюродного брата» звезды — Али Диа. Парню выдали пробный контракт, вышел в официальном матче, заменив самого Мэтта Ле Тиссье. Мастер реализации пенальти был в шоке, когда увидел на поле человека, который вообще не умел играть в футбол.

С современными технологиями такие фокусы проделывать сложнее, разве что в Африке кто-то с улицы еще может прийти и представиться талантом из школы «Ренну» или «Тулузы». Вот Рафу Фернандеса раскусили через пять часов, а новый Аксельрод в Европе, пожалуй, невозможен. Или нет? Дело Остапа Бендера живет, аферистов по миру предостаточно.