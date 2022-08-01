Лучшие футбольные шутки июля. Курс обмена стерлингов и ОПГ «Невские фавелы»

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сегодня, 17:18

Читатели с юмором обсуждают главные новости месяца.

15 место. Новость, которая сама по себе идеально подходит для «Народного обозревателя» — в «Алании» потеряли чемпионский кубок, ищут уже третий год.

Tostao идет по следу:

«Мистер икс»

Ищут болельщики, ищет полиция,

Ищут с налоговой в ихней столице.

Ищут давно, но дела не ахти:

Деньги с бюджета на клуб не найти!

Среднего роста, плечистый и крепкий.

Он в депутатах – узнали в разведке.

Так же усы над губой у него,

Больше не знают о нем ничего.

14 место. Федор Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России.

LOpp:

13 место. Дуглас Сантос ответил на вопрос о переходе в другие клубы – читал слухи о грандах лишь в соцсетях.

Jeck Denielse:

Дуглас Сантос: «Читал о своём переходе в „Барселону“ только однажды. В книжном на Невском».

12 место. Спринтер Усэйн Болт, как многие чемпионы, обидчивый. Набросился на австралийский футбол, когда не взяли в один из клубов. В ответ местные эксперты вспомнили, что на тренировках Болт смотрелся хуже некоторых любителей.

sir_Alex: положили на его критику болт.

11 место. «Арсенал» продлил контракт с Панченко. Когда уснул на старте карьеры Кирилла, а проснулся лишь сейчас.

Roger Young:

10 место. На матчах РПЛ не будет офсайдных линий из-за несовершенства альтернативной системы. Из-за этого уже возникло несколько споров.

ИГРОЧИШКА: Теперь «Зенит» может забивать из офсайда официально.

9 место. Когда оказалось, что у клубов РПЛ проблемы с поисками новых комплектов формы – многие известные бренды уходят, то вы предложили замену, вспомнив историю живодера Зума, который пинал свою кошку:

A.S.A

Зачем все эти марки? Пусть берут новый бренд:

8 место. Розенбаум и Хиль-младший пели на финале Суперкубка. Вы вспомнили древние песни и всемирно известный мем.

Знатог: Что Хиль-младший споёт? «Стадион „Зенит“, потолок ледяной, дверь скрипучая»?

Узбагойся: А Розенбаум споёт для «Зенита»:

Гулять – так гулять! Стрелять – так стрелять!

Бакланы уже летят высоко!

А вот Хиль для «Спартака», конечно же, «Трололо».

7 место. Зарема разродилась летом серией гневных тирад в адрес «Зенита». Салихова заявила, что Суперкубок превратился «в корпоратив „Газпрома“ со Шнуром».

Tostao

БОДАЛСЯ ТЕЛЁНОК С ДУБОМ

Вышел Миллер на «Арену»,

Шнуром подпоясанный:

«Вы не слушайте Зарему,

Федуну обязанной.

Будет шоу – я сказал!

К чёрту все условности!

РФС я приказал,

Есть на возможности.

6 место. ЦСКА весело проводил подготовку к сезону – Федотов проиграл три поражения в товарищеских матчах подряд.

Дед за ЦСКА : Радует, что стали ЗАБИВАТЬ. Огорчает, что в свои ворота.

5 место. Ушла легенда „Локомотива“. Ротенберг завершил карьеру футболиста и сыграл в прощальном матче за московский клуб.

Tostao:

Ушла легенда,

Эпоха – так сказать.

Он встал в шеренгу

Ушедших звёзд,

Ни дать ни взять.

И долго будем

О феномене горевать.

В печаль прибудем –

Такой талант нам потерять!

4 место. Еще до того, как Кокорина не включили в заявку на сборы „Фиорентины“, его агент заявлял, что Александр в порядке и готов играть чаще.

POL7173: Куда уж чаще. Дай другим поиграть, жадина.

Leonid_spb58: горит на работе.

Ironigor нашел идеальный стих про возвращение Кокорина во Флоренцию:

Не в Риме, не в Венеции,

И не в другой стране,

А в золотой Флоренции

Хотелось жить бы мне.

На завтра кофе с булочкой,

А после не спеша,

Собраться на прогулочку

Коль требует душа

Проникнуть сквозь столетия

В нетленный Ренессанс

И, зря великолепие,

Войти в медовый транс.

3 место. Гус Тиль покинул „Спартак“ за сумму в пять раз ниже, чем приезжал. Учитывая, что голландец буквально на днях установил рекорд Суперкубка Нидерландов – первый в истории хет-трик, и поставил на колени „Аякс“, обидно, что Гус перешел в ПСВ всего за три миллиона евро.

Шуnя771: Тиль Уленшпигель?)

pomor45: Продаём Тиля по цене утиля.

2 место. Семак заявил, что ни о какой бразильской банде в „Зените“ не может быть речи.

LOpp: ОПГ „Невские фавелы“.

Так Себе Аналитик: Это Кудрово или Мурино?)

1 место. Рахим Стерлинг перешел в „Челси“, а вы обратили внимание на одну смешную деталь.

sihafazatron: За одного стерлинга получили 47.5 миллионов стерлингов)))))