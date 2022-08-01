Лучшие футбольные шутки июля. Курс обмена стерлингов и ОПГ «Невские фавелы»

Читатели с юмором обсуждают главные новости месяца.
15 место. Новость, которая сама по себе идеально подходит для «Народного обозревателя» — в «Алании» потеряли чемпионский кубок, ищут уже третий год.
Tostao идет по следу:
«Мистер икс»
Ищут болельщики, ищет полиция,
Ищут с налоговой в ихней столице.
Ищут давно, но дела не ахти:
Деньги с бюджета на клуб не найти!
Среднего роста, плечистый и крепкий.
Он в депутатах – узнали в разведке.
Так же усы над губой у него,
Больше не знают о нем ничего.
14 место. Федор Кудряшов объявил о завершении карьеры в сборной России.
LOpp:
13 место. Дуглас Сантос ответил на вопрос о переходе в другие клубы – читал слухи о грандах лишь в соцсетях.
Jeck Denielse:
Дуглас Сантос: «Читал о своём переходе в „Барселону“ только однажды. В книжном на Невском».
12 место. Спринтер Усэйн Болт, как многие чемпионы, обидчивый. Набросился на австралийский футбол, когда не взяли в один из клубов. В ответ местные эксперты вспомнили, что на тренировках Болт смотрелся хуже некоторых любителей.
sir_Alex: положили на его критику болт.
11 место. «Арсенал» продлил контракт с Панченко. Когда уснул на старте карьеры Кирилла, а проснулся лишь сейчас.
Roger Young:
10 место. На матчах РПЛ не будет офсайдных линий из-за несовершенства альтернативной системы. Из-за этого уже возникло несколько споров.
ИГРОЧИШКА: Теперь «Зенит» может забивать из офсайда официально.
9 место. Когда оказалось, что у клубов РПЛ проблемы с поисками новых комплектов формы – многие известные бренды уходят, то вы предложили замену, вспомнив историю живодера Зума, который пинал свою кошку:
A.S.A
Зачем все эти марки? Пусть берут новый бренд:
8 место. Розенбаум и Хиль-младший пели на финале Суперкубка. Вы вспомнили древние песни и всемирно известный мем.
Знатог: Что Хиль-младший споёт? «Стадион „Зенит“, потолок ледяной, дверь скрипучая»?
Узбагойся: А Розенбаум споёт для «Зенита»:
Гулять – так гулять! Стрелять – так стрелять!
Бакланы уже летят высоко!
А вот Хиль для «Спартака», конечно же, «Трололо».
7 место. Зарема разродилась летом серией гневных тирад в адрес «Зенита». Салихова заявила, что Суперкубок превратился «в корпоратив „Газпрома“ со Шнуром».
Tostao
БОДАЛСЯ ТЕЛЁНОК С ДУБОМ
Вышел Миллер на «Арену»,
Шнуром подпоясанный:
«Вы не слушайте Зарему,
Федуну обязанной.
Будет шоу – я сказал!
К чёрту все условности!
РФС я приказал,
Есть на возможности.
6 место. ЦСКА весело проводил подготовку к сезону – Федотов проиграл три поражения в товарищеских матчах подряд.
Дед за ЦСКА: Радует, что стали ЗАБИВАТЬ. Огорчает, что в свои ворота.
5 место. Ушла легенда „Локомотива“. Ротенберг завершил карьеру футболиста и сыграл в прощальном матче за московский клуб.
Tostao:
Ушла легенда,
Эпоха – так сказать.
Он встал в шеренгу
Ушедших звёзд,
Ни дать ни взять.
И долго будем
О феномене горевать.
В печаль прибудем –
Такой талант нам потерять!
4 место. Еще до того, как Кокорина не включили в заявку на сборы „Фиорентины“, его агент заявлял, что Александр в порядке и готов играть чаще.
POL7173: Куда уж чаще. Дай другим поиграть, жадина.
Leonid_spb58: горит на работе.
Ironigor нашел идеальный стих про возвращение Кокорина во Флоренцию:
Не в Риме, не в Венеции,
И не в другой стране,
А в золотой Флоренции
Хотелось жить бы мне.
На завтра кофе с булочкой,
А после не спеша,
Собраться на прогулочку
Коль требует душа
Проникнуть сквозь столетия
В нетленный Ренессанс
И, зря великолепие,
Войти в медовый транс.
3 место. Гус Тиль покинул „Спартак“ за сумму в пять раз ниже, чем приезжал. Учитывая, что голландец буквально на днях установил рекорд Суперкубка Нидерландов – первый в истории хет-трик, и поставил на колени „Аякс“, обидно, что Гус перешел в ПСВ всего за три миллиона евро.
Шуnя771: Тиль Уленшпигель?)
pomor45: Продаём Тиля по цене утиля.
2 место. Семак заявил, что ни о какой бразильской банде в „Зените“ не может быть речи.
LOpp: ОПГ „Невские фавелы“.
Так Себе Аналитик: Это Кудрово или Мурино?)
1 место. Рахим Стерлинг перешел в „Челси“, а вы обратили внимание на одну смешную деталь.
sihafazatron: За одного стерлинга получили 47.5 миллионов стерлингов)))))