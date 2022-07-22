Уткин: «Дзюба посетил цирк, но даже там ему не предложили контракт»

Блогер и журналист Василий Уткин высказался о посещении экс-нападающим «Зенита» Цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре.

Неделя от четверга до четверга получилась какой-то феноменально грустной и скандальной. Настолько грустной и скандальной, что даже чемпионат России по футболу первым туром просто откровенно порадовал. Хотя, конечно, ждали его с противоречивыми чувствами.

Ситуацию мог спасти Артем Дзюба — он на проходящей неделе даже посетил цирк имени Юрия Никулина. Но, представляете, даже в цирке ему не предложили контракт.