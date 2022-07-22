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Уткин: «Дзюба посетил цирк, но даже там ему не предложили контракт»

22 июля 2022, 06:57

Блогер и журналист Василий Уткин высказался о посещении экс-нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой Цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре.

Неделя от четверга до четверга получилась какой-то феноменально грустной и скандальной. Настолько грустной и скандальной, что даже чемпионат России по футболу первым туром просто откровенно порадовал. Хотя, конечно, ждали его с противоречивыми чувствами.

Ситуацию мог спасти Артем Дзюба — он на проходящей неделе даже посетил цирк имени Юрия Никулина. Но, представляете, даже в цирке ему не предложили контракт.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:36
Ждём в цирке у Запашного на Вернадского, там львы и тигры…
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:57
Трезвый повар:
"В советские времена в цирке был знаменитый номер. Юрий Никулин и клоун Карандаш несли бревно. Вроде ничего особенного, но людям нравилось и все смеялись
В роли бревна вполне мог бы выступить Артёмка."


Во-во! А в роли клоунов - Карпин и Дюков.
David Young
David Young ответ Трезвый повар (раскрыть)
22 июля в 22:33
)
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
22 июля в 16:24
Еще недавно Геннадий Орлов, этот "Байден" комментаторского корпуса России, возмущался отсутствием Дзюбы в сборной России: "Главный показатель нападающего – его голы. Дзюба забил больше и Смолова, и Сергеева, и Заболотного. А Карпин зовет в сборную того же Сергеева, но не приглашает Дзюбу. Мне это непонятно."
Но теперь он молчит почему-то...
Sadjon
Sadjon
22 июля в 12:08
Как говориться, спокойствия нет......
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
22 июля в 10:20
Ну почему же!Очень даже ничего получилось))
LOpp
LOpp
22 июля в 09:28
видимо в цирке на Цветном нет вакансии клоуна.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 июля в 08:59
Кстати из жирной утки и рукоблуда получится неплохой дуэт.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
22 июля в 08:58
Василий вновь упивается желчью после поедания пиццы
shur
shur ответ Трезвый повар (раскрыть)
22 июля в 08:46
Шуnя771
Шуnя771
22 июля в 08:45
Давненько Василий не говорил, отрадно слышать острое словцо)
Трезвый повар
Трезвый повар
22 июля в 08:44
В советские времена в цирке был знаменитый номер. Юрий Никулин и клоун Карандаш несли бревно. Вроде ничего особенного, но людям нравилось и все смеялись
В роли бревна вполне мог бы выступить Артёмка
протон
протон
22 июля в 08:35
А Никулин выдающийся человек. Фронтовик. Замечательный актер.
А ведь это уникальное поколение людей. Да, они не имели той роскоши, что сейчас. Но сколько они создали, построили, сняли фильмов... У первых фильмов вообще много фронтовиков актеров. Они не играли. Они реально это пережили... Уникальные люди, которые прошли через самое страшное, что знала вообще история 🤷🏿‍♂️ и их наследие до сих пор живёт.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
22 июля в 08:05
Даже номер с удавом не дали..
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
22 июля в 08:02
Не потянули Артёмкин контракт...
112910415
112910415
22 июля в 07:58
ну да, отвернулась фортуна
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 июля в 07:32
Васины шутки за неделю от четверга до четверга получились какими-то феноменально грустными.......
Байкал-38
Байкал-38
22 июля в 07:10
Да, даже в Спартаке не предложили...
9tj3xtcdumtc
9tj3xtcdumtc
22 июля в 07:08
молодца, юморнул нормуль, ждем ответку...
виктор бочарников
виктор бочарников
22 июля в 07:08
Очень жаль,у вас бы получился хороший клоунский дуэт.
Barcelona
Barcelona
22 июля в 07:01
Улыбнуло!
d75dt46q8gb2
d75dt46q8gb2
22 июля в 06:58
Просто у него номера все 18+
Гость
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