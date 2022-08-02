«Пайде» – «Андерлехт» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «Пайде» – «Андерлехт», который состоится 04 августа 2022 года

«Пайде»

Клуб из Эстонии не очень известен в Европе, однако уже проделал большой путь в нынешней квалификации в Лигу Конференций, пройдя двух соперников. В нынешнем сезоне «Пайде» занимает в чемпионате текущее четвертое место с набранными 36 баллами и уже на 23 пункта отстает от лидера «Флоры». В предстоящей встрече шансов у команды будет не много, однако попробовать силы на фоне такого соперника определенно не будет лишним.

31 июля «Пайде» крупно обыграл в чемпионате «Таммеку» (3:0), а 28 числа только в серии пенальти прошел «Арарат-Армения» (1:0) в Лиге Конференций.

«Андерлехт»

Команда провела массу товарищеских матчей в межсезонье в рамках подготовки к новому футбольному году и уже успела стартовать в чемпионате Бельгии, где за два тура набрала три очка. Для «Андерлехта» Лига Конференций может стать очень важным турниром, который поможет вернуть еврокубковый опыт и постараться зацепиться в следующем сезоне за более престижные европейские турниры.

30 июля «Серкль Брюгге» обыграл «Андерлехт» на своем поле (1:0), а 24 числа «Андерлехт» одолел «Остенде» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Пайде» – 19

Ничья – 6.7

Победит «Андерлехт» – 1.17

Статистика

«Пайде» проиграл только один матч из десяти последних в основное время

«Андерлехт» одержал четыре победы на выезде из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять из шести последних матчей бельгийского клуба завершились исходом «обе забьют — нет»

«Пайде» забивал в девяти последних домашних встречах во всех турнирах

Прогноз

Сделать ставку на победу «Фенербахче» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Между клубами большая разница в классе, и мы подозреваем, что она повлияет на результат уже в первом матче противостояния.