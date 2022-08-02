Ларссон хотел перейти в клуб из европейской топ-лиги. По последним сообщениям, его максимум – «Олимпиакос»

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сегодня, 15:20

Смотрим на карьерный путь экс-спартаковца.

Шведский форвард Джордан Ларссон после громкого разрыва трудовых отношений со «Спартаком» до сих пор не нашел себе новую команду – изначально ходили слухи, что спрос на игрока имеется, карьеру он продолжит в одном из ведущих европейских чемпионатов. Но последние сообщения с этим явно расходятся – Джордан все ближе к греческому «Олимпиакосу». Разбираем, где мог оказаться швед, может ли он потянуть уровень топ-лиги и куда теперь ему лежит дорога.

Слова были громче, чем действия

Ларссон с легкостью бы мог выпустить пособие по тому, как испортить отношения с фанатами менее, чем за год. Дело не только в публичных заявлениях игрока, но и в его игре. Прежде чем сбежать в Швецию, он провел самые блеклые полгода в России

Начиная сезон 2021/2022 в качестве лидера «Спартака», шведский форвард не совершил ни одного результативного действия в первой части нового чемпионата. Да, спад наступил в игре всей команды – с новым тренером «красно-белые» забыли, как реализовывать моменты и резко скатились к 10-м строчкам таблицы.

Но именно Ларссон – тот футболист, который громче всех хлопнул дверью. Приостановка контракта и уход в АИК больше не смотрелись ослаблением, а высказывания в медиа показали, что «Спартаку» с ним не по пути.

В частности, перед расторжением соглашения, Джордан заявил:

Я провел фантастическое время в АИКе. Посмотрим, что это значит для моего будущего. Хорошо, что ФИФА продлила этот срок. В таком случае мне не придется возвращаться в Россию.

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи, комментируя уход игрока, резюмировал:

Он в последнее время толком и не помогал команде. Ларссон в запасе все время сидел, а потом в аренду уезжал. Не могу сказать, что это большая потеря для команды. Да я и не вижу даже места ему в составе сейчас. Как я помню, хорошие матчи у него были. Ларссон поначалу вроде неплохо играл, а потом, когда чехарда с тренерами началась, он травму получил, а затем как-то вообще совсем затух. Никому эта чехарда тренерская на пользу не идет.

И все же, ярко выраженная неприязнь к возвращению в РПЛ на фоне нулевой результативности смотрится комично и глупо.

Стагнировал от топ-лиг Европы до «Олимпиакоса»

До расторжения контракта со «Спартаком» у Джордана и АИКа было желание продолжить сотрудничество – все же футболист мог остаться в родной лиге на год-другой, чтобы с новыми силами пойти штурмовать европейские чемпионаты. Но, по всей видимости, стороны не сошлись в финансовых условиях – президент шведского клуба опасался, что запросы игрока по зарплате будут слишком велики:

В данный момент я не знаю, где Джордан продолжит карьеру. Здесь лучше поговорить с ним лично или с его агентом. Конечно, мы хотели бы, чтобы Ларссон остался в АИКе, он отличный футболист. Но я не думаю, что у нас есть столько денег. Ларссон попросит много денег? Я так думаю. И у нас не будет возможности столько заплатить.

К тому же Ларссон хотел попробовать себя в какой-то из ведущих лиг Европы. Ожидания, вероятно, не оправдались, — сообщалось, что на футболиста вышел «Селтик». Вариант под амбиции футболиста, конечно, не очень подходит. Но в квалификации Лиги чемпионов шотландцы участвуют регулярно, в Лиге Европы борются за плей-офф.

Теперь на горизонте появился «Олимпиакос» — греки находятся относительно на тех же позициях. Клубы не чемпионатов в ТОП-5 рейтинга УЕФА , но воротить нос уже нет времени.

Ларссону пора перейти хоть куда-то

Судя по промедлению, Джордан до последнего надеется на появление предложения от более статусного клуба. Но пока он тянет с решением, приближается старт сезона во всех странах. Любое промедление негативно скажется на адаптации к новым условиям – уже не будет предсезонки, вкатываться придется на ходу.

Если говорить об игровых схемах шотландцев и греков, — и те, и те играют в четыре защитника и варьируют 4-3-3 с 4-2-3-1. В таких построениях Ларссон себя проявлял не очень – по-настоящему шведский нападающий раскрывается либо в паре центральных нападающих, либо один играет на острие. У «Селтика» есть Георгиос Якумакис, который в минувшем сезоне выбил 13 голов в 21-м матче чемпионата страны, в запасе – Альбиан Айети. У «Олимпиакоса» за голы отвечает 35-летний Юссеф Эль-Араби – футболист в возрасте, но продолжает держать планку в 15+ голов. Ларссону для начала придется выиграть у них конкуренцию, в чем уверенности нет

Сценарий с переходом в «Селтик» или «Олимпиакос» уровню Ларссона вполне соответствует. Достаточно вспомнить, как себя в АПЛ проявили Алекс Крал и Никола Влашич. Первый знаком с Джорданом по игре за «Спартак» — и при том, что в московской команде чех играл на ведущих ролях, в «Вест Хэме» он показал себя как обычного бегунка и быстро выпал из основного состава.

Влашич в сезоне 2020/2021 боролся со шведским нападающим за звание лучшего бомбардира лиги. Но, тоже перейдя в «Вест Хэм», он затерялся – забил лишь раз в 19 матчах. Уровень легионеров, которые ярко проявляют себя в России, пока все-таки не соответствует чемпионатам Англии, Италии, Германии, Испании или Франции.

Сейчас у Ларссона есть возможность начать свой путь сначала – пусть и не в таком сильном первенстве. Ей стоит воспользоваться – с началом сезона будет тяжелее. Да и не факт, что более статусные команды обратят внимание на игрока сейчас.