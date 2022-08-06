«Ахмат» – «Зенит» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ахмат» – «Зенит», который состоится 06 августа 2022 года
«Ахмат»
«Ахмат» не всегда выглядит стабильно, но в определенных матчах может создать проблемы на поле любому сопернику. Коллектив набрал четыре очка после трех туров и занимает восьмое место. Чтобы одолеть на своем поле «Зенит», команда должна выдать один из лучших матчей в сезоне, однако нет ничего невозможного. Любые очки будут хорошим достижением для футболистов из Грозного в этом поединке.
30 июля «Ахмат» проиграл на выезде «Сочи» (1:2), а 24 числа обыграла на своем поле «Факел» (2:1).
«Зенит»
После потери очков в самом первом туре, чемпион России больше не ошибался. «Зенит» играет свои матчи с большим преимуществом и добивается побед, которые складируются одна за другой и отражаются в турнирной таблице. В активе клуба семь очков и предстоящий поединок с «Ахматом» будет очередной возможностью пополнить багаж баллов. Матч обещает быть напряженным и интересным, не оставляя болельщиков к нему равнодушными.
30 июля «Зенит» разгромил «Локомотив» (5:0), а 23 числа оказался сильнее самарских «Крыльев Советов» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ахмат» – 5.7
- Ничья – 4.4
- Победит «Зенит» – 1.55
Статистика
- «Ахмат» проиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Зенит» выиграл три матча из десяти в основное время на выезде
- «Ахмат» проиграл три последних поединка «Зениту»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Зенита», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Питерский клуб выглядит большим фаворитом и мы прогнозируем, что он сможет одержать выездную победу в 1-2 мяча.