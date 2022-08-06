«Ахмат» – «Зенит» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 08:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ахмат» – «Зенит», который состоится 06 августа 2022 года

«Ахмат»

«Ахмат» не всегда выглядит стабильно, но в определенных матчах может создать проблемы на поле любому сопернику. Коллектив набрал четыре очка после трех туров и занимает восьмое место. Чтобы одолеть на своем поле «Зенит», команда должна выдать один из лучших матчей в сезоне, однако нет ничего невозможного. Любые очки будут хорошим достижением для футболистов из Грозного в этом поединке.

30 июля «Ахмат» проиграл на выезде «Сочи» (1:2), а 24 числа обыграла на своем поле «Факел» (2:1).

«Зенит»

После потери очков в самом первом туре, чемпион России больше не ошибался. «Зенит» играет свои матчи с большим преимуществом и добивается побед, которые складируются одна за другой и отражаются в турнирной таблице. В активе клуба семь очков и предстоящий поединок с «Ахматом» будет очередной возможностью пополнить багаж баллов. Матч обещает быть напряженным и интересным, не оставляя болельщиков к нему равнодушными.

30 июля «Зенит» разгромил «Локомотив» (5:0), а 23 числа оказался сильнее самарских «Крыльев Советов» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ахмат» – 5.7

Ничья – 4.4

Победит «Зенит» – 1.55

Статистика

«Ахмат» проиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Зенит» выиграл три матча из десяти в основное время на выезде

«Ахмат» проиграл три последних поединка «Зениту»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Зенита», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Питерский клуб выглядит большим фаворитом и мы прогнозируем, что он сможет одержать выездную победу в 1-2 мяча.