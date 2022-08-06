«Порту» – «Маритиму» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Португалии «Порту» – «Маритиму», который состоится 06 августа 2022 года

«Порту»

«Порту» провел шикарный прошлый сезон и выиграл чемпионат страны, а также неплохо поборолся в Лиге Чемпионов. Теперь команда стартует в главном европейском турнире с группового этапа, а во внутреннем первенстве уже с первой игры хочет стабильно набирать очки и попытаться уйти в отрыв. В предстоящей игре с «Маритиму» от чемпиона Португалии ждут исключительно победы в этом противостоянии.

30 июля «Порту» обыграл «Тонделу» в Суперкубке Португалии (3:0), а 23 числа обыграл «Монако» в товарищеском матче (2:1).

«Маритиму»

«Маритиму» в прошлом футбольном году был типичным середняком Примейры-Лиги и в этом сезоне постарается не понижать планку. Команда провела неплохое межсезонье и большинство контрольных матчей не проиграла. Уже в стартовом туре коллектив ждет выездной матч с «Порту», поэтому в случае поражения, вряд ли кто-то будет серьезно критиковать клуб, а набранные очки станут сенсацией.

30 июля «Маритиму» минимально обыграл «Насьональ» (1:0) в товарищеском матче, а 29 числа с тем же счетом одолел «Санта-Клару» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Порту» – 1.15

Ничья – 7.8

Победит «Маритиму» – 18.5

Статистика

«Порту» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти выездных матчей «Маритиму» завершились ничейным результатом

Четыре последних матче между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Порту» выиграл три из пяти последних встреч с «Маритиму»

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Матч обещает быть результативным и вероятнее всего завершится крупно победой «Порту». Прогнозируем большое количество мячей в этой встрече.