«Порту» – «Маритиму» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Португалии «Порту» – «Маритиму», который состоится 06 августа 2022 года
«Порту»
«Порту» провел шикарный прошлый сезон и выиграл чемпионат страны, а также неплохо поборолся в Лиге Чемпионов. Теперь команда стартует в главном европейском турнире с группового этапа, а во внутреннем первенстве уже с первой игры хочет стабильно набирать очки и попытаться уйти в отрыв. В предстоящей игре с «Маритиму» от чемпиона Португалии ждут исключительно победы в этом противостоянии.
30 июля «Порту» обыграл «Тонделу» в Суперкубке Португалии (3:0), а 23 числа обыграл «Монако» в товарищеском матче (2:1).
«Маритиму»
«Маритиму» в прошлом футбольном году был типичным середняком Примейры-Лиги и в этом сезоне постарается не понижать планку. Команда провела неплохое межсезонье и большинство контрольных матчей не проиграла. Уже в стартовом туре коллектив ждет выездной матч с «Порту», поэтому в случае поражения, вряд ли кто-то будет серьезно критиковать клуб, а набранные очки станут сенсацией.
30 июля «Маритиму» минимально обыграл «Насьональ» (1:0) в товарищеском матче, а 29 числа с тем же счетом одолел «Санта-Клару» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Порту» – 1.15
- Ничья – 7.8
- Победит «Маритиму» – 18.5
Статистика
- «Порту» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти выездных матчей «Маритиму» завершились ничейным результатом
- Четыре последних матче между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Порту» выиграл три из пяти последних встреч с «Маритиму»
Прогноз
Сделать ставку на тотал больше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Матч обещает быть результативным и вероятнее всего завершится крупно победой «Порту». Прогнозируем большое количество мячей в этой встрече.