«Крылья Советов» – «Динамо» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» – «Динамо» Москва, который состоится 07 августа 2022 года

«Крылья Советов»

Коллектив из Самары показывает средине результаты и после трех стартовых туров РПЛ смог набрать четыре очка, занимая десятое место в турнирной таблице. Чтобы подняться выше, тренерскому штабу необходимо поработать с командой над обороной, ведь было пропущено уже шесть мячей. В игре с «Динамо» Москва от футболистов требуется игровая дисциплина и немного везения, чтобы иметь шансы набрать очки.

31 июля «Крылья Советов» сыграли вничью с «Торпедо» (1:1), а 22 числа крупно проиграли на выезде «Зениту» (0:3).

«Динамо» Москва

Прошло только три тура, а московская команда уже не досчиталась очков, особенно в прошлой игре. Таким образом, в активе «Динамо» пять набранных баллов и только пятое место с шестью баллами. Тем не менее, отрыв от лидеров составляет всего один пункт и при удачных выступлениях в следующих поединках могут поднять команду на несколько позиций. Матч с соперником из Самары обещает быть непредсказуемым и увлекательным.

30 июля «Динамо» Москва сыграл вничью с «Факелом» (3:3), а ранее разгромил на своем поле «Торпедо» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Крылья Советов» – 2.75

Ничья – 3.6

Победит «Динамо» Москва – 2.45

Статистика

«Динамо» Москва не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

Самарский клуб забивал в семи из десяти последних встреч на своем стадионе

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

«Крылья Советов» выиграли три последних матча у «Динамо» Москва

Прогноз

Сделать ставку на исход «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. В большинстве матчей между клубами за последнее время, хотя бы один коллектив уходил с поля без забитого мяча. Предлагаем поверить, что такое произойдет и в этот раз.