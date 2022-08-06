«Штутгарт» — «Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Штутгарт» — «Лейпциг», который состоится 7 августа 2022 года.

«Штутгарт»

В сезоне 2021/2022 «швабы» заняли пятнадцатую строчку турнирной таблицы. У команды были все шансы вылететь во Вторую Бундеслигу. «Штутгарт» провёл четыре предсезонных матча. С разгромным счётом «швабы» взяли верх над «Бёблингеном». Соперник сумел ответить только одним забитым мячом на семь пропущенных. Проигрывая после первого тайма в матче со швейцарским «Цюрихом», «Штутгарт» сумел не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Волевую победу немецкая команда одержала над английским клубом «Брентфорд». Целых семь голов подарила встреча с испанской «Валенсией». С разницей в три мяча победу в поединке оформили «швабы».

В 1/32 Кубка Германии с минимальным счётом 1:0 «Штутгарт» выиграл у дрезденского «Динамо».

«Лейпциг»

«Красные быки» заняли четвёртое место в прошлом сезоне. Команда выиграла Кубок Германии, обыграв в финальном матче «Фрайбург». «Лейпциг» сыграл в двух товарищеских поединках. С разницей в пару мячей команда взяла верх над «Саутгемптоном». На своём поле в сухую «красные быки» проиграли «Ливерпулю», пропустив от них целых пять голов.

На прошлых выходных в рамках финального матча Суперкубка Германии, проигрывая в три мяча после первого тайма, команда в напряжённой борьбе уступила «Баварии». Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу мюнхенского клуба. Со «Штутгартом» крайний раз «Лейпциг» встречался в январе этого года. Тогда в гостях «красные быки» одержали победу над «швабом» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штутгарт» – 4.30

Ничья – 3.95

Победит «Лейпциг» – 1.80

Победит «Лейпциг» с форой -1.5 – 2.89

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.73

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.11

Статистика

Выигрышная серия «Штутгарта» составляет шесть матчей подряд.

В четырёх из десяти последних матчей «Лейпциг» взял верх над своими соперниками.

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

Несмотря на неплохие результаты «швабов» в последних матчах, мы бы не спешили прогнозировать положительный исход для них в этой игре. «Лейпциг» из восьми очных встреч только один раз сыграл со «Штутгартом» вничью, а в остальных уверенно выигрывал своего оппонента. Компания Pinnacle на победу «Лейпцига» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.89. В трёх последних встречах «красные быки» выигрывали «швабов» с разницей как минимум в пару мячей.