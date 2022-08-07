«Сочи» – «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Сочи» – «Пари НН», который состоится 07 августа 2022 года

«Сочи»

«Сочи» смог набрать шесть очков из последних трех туров РПЛ , что можно счесть за вполне приемлемый результат. Вторая команда прошлого футбольного года старается держать планку, а для этого нужен стабильный набор очков. В домашней игре с «Пари НН» у хозяев будет замечательная возможность пополнить актив еще одной победой. Матч обещает быть интересным и зрелищным для каждого болельщика.

30 июля «Сочи» минимально одолел на своем поле «Ахмат» (2:1), а 23 числа крупно уступил ЦСКА (0:3).

«Пари НН»

Команда из Нижнего Новгорода еще не побеждала в нынешнем сезоне и набрала всего два очка, что позволяет ей занимать лишь 12 место. Тем не менее, у «Пари НН» есть еще все шансы достичь хорошего результата в следующих турах и существенно продвинуться вверх по турнирной таблице, ведь чемпионат только начинается. Игра с серебряным призером прошлого сезона не будет легкой, но при надежной обороне и активной атаке у футболистов будут появляться шансы побороться за очки.

31 июля «Пари НН» вырвал ничью с ЦСКА (2:2), а 24 числа крупно уступил на выезде «Химка» (0:3). Оба матча прошли в рамках РПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сочи» – 1.43

Ничья – 4.8

Победит «Пари НН» – 7.2

Статистика

«Сочи» выиграл четыре из десяти последних матчей в основное время

«Пари НН» смог одержать только две победы из десяти выездных поединков за последнее время

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

«Сочи» не может выиграть у «Пари НН» уже пять встреч подряд

Прогноз

Сделать ставку на победу «Сочи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.43. «Пари НН» не очень уверенно выступает на выезде, поэтому предлагаем, что хозяева смогут одержать победу в 1-2 мяча и забрать три балла.