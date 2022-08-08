Шокированный тен Хаг и бесхребетная полузащита. У МЮ проблемы со старта

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сегодня, 09:59

«Манчестер Юнайтед» запоздал с обновлением состава.

Те же грабли

Каждый раз с новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» связаны большие надежды. И каждый раз любой новый тренер, приходивший после Алекса Фергюсона, оказывается ударенным теми же граблями. Правда, в разное время. Тен Хаг с порога на них напоролся и уже в первом туре уступил дома «Брайтону». Кстати, для «Брайтона» это была первая победа на «Олд Траффорд».

В первом тайме гости разбили МЮ , и на перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу «Брайтона» после дубля Паскаля Гросса. Особый ужас вызывала игра в центре поля, где связка МакТоминэя и Фреда показала свою несостоятельность. Оба в итоге поле покинули, причем Фреда заменили уже на 53-й минуте, выпустив Роналду.

С Криштиану дело пошло веселее, но отыграть удалось только один мяч. А идея с Эриксеном в атаке, кажется, не сработала. При этом все выглядит так, словно тен Хаг понимает и дает понять: его команда сырая и в ней не хватает еще пары-тройки новичков. Но ведь сезон еще идет, а их все нет. И это зависание может испортить весь чемпионат, а в итоге дорого обойтись самому главному тренеру. Тот еще имеет напряженные отношения с Роналду, который находится в подвешенном состоянии и может покинуть команду.

Нынешний матч Криштиану начал со скамейки запасных. После игры тен Хаг дипломатично похвалил португальца за выход на замену, отметив, что не выпустил его с первых минут из-за нехватки наигранного времени в предсезонке. Но всем очевидно, что проблему с Роналду тренеру еще предстоит решать. И это – отдельный вопрос, с которым что-то нужно делать параллельно решению трудностей с самой игрой. А там все те же пункты, о которых говорилось и ранее, и на которые указали снова: сырость состава, неотзывчивость руководства и плохая самоотдача игроков.

Новички и тренер не виноваты

Разбирая итог игры, Гари Невилл постарался увести из-под критики Эрика тен Хага и двух новичков, которые вышли в стартовом составе. Это Лисандро Мартинес, оказавшийся в центре обороны, и Кристиан Эриксен, который играл роль ложной девятки. По словам Невилла, если кого-то и стоит винить в поражении, так это руководство МЮ , которое так и не обеспечило тренера к старту сезона приемлемым составом, а теперь клуб судорожно ищет усиление.

Слишком рано судить о новичках. Думаю, что Мартинес в нескольких эпизодах был очень хорош. Но в эпизоде с голом мог бы сработать лучше. Но для него это первая игра на «Олд Траффорд». Это новая для него команда, причем команда, которая борется с трудностями. Я не виню новичков и тен Хага. Не думаю, что проблема в них. Они – новые в этом деле. Проблема в том, что клуб не предоставил тренеру лучший состав. Это неприемлемо в начале сезона. Такого не должно было случиться, но случилось. Пожалуй, все, кто был на поле, выкладывались на сто процентов, но там просто должны быть другие игроки, более качественные. МЮ провел многообещающую предсезонку, но любой, кто наблюдал за командой в прошлом сезоне и даже ранее, признает, что это была знакомая игра. А руководство должно было понимать, что это недопустимая ситуация: давать тен Хагу такую команду в начале сезона. Тренер сам шокирован. Состав нужно было укреплять. До закрытия трансферного окна еще есть время, но на настройку команды нужно еще 3-4 недели. Я уверен, что каждый тренер приходит и думает, что может добиться большего успеха с теми же игроками. Наверное, так и есть. Но тен Хаг в этой игре увидел, что из себя представляют эти ребята.

Виноваты все

Другой экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин уверен, что не стоит выносить за скобки отдельных игроков. По его мнению, МЮ не избавился от проблем предыдущих сезонов:

Мы видели прошлый сезон. Эти ребята не бегут. Они просто не бегут. Это не может означать стопроцентной отдачи. Они и на тренировках работают не на полную. Эта дисциплина должна исходить от игроков. Но они не выкладываются на все сто. Я увидел нехватку футбольного интеллекта. Они плохо открывались и не могли удержать ворота на замке. Я знаю ДНК этого клуба, его культуру. У них ничего этого нет. Я не вижу личности, я не вижу характеров. Вот говорят, что Магуайр признал: это был кошмар. Я это мнение уважаю, но сами игроки должны что-то делать. Гарри как капитан весь прошлый сезон говорил о том, что команда разочарована, команда перестроится. Но пора бы что-то реально менять.

Поттер – следующий тренер сборной Англии

Отдельной строкой стоит сказать об историческом успехе «Брайтона» на «Олд Траффорд». Да и вообще. Главный тренер Грэм Поттер становится все более заметной фигурой на английском тренерском поприще. А теперь он еще и испортил дебют тен Хага, который стал первым тренером МЮ с 2014 года, проигравшим стартовый матч АПЛ .

Можно подумать, что по одному матчу не стоит делать таких заявлений, однако эта тема давно обсуждается в английской прессе и среди экспертов. У сборной Англии большой потенциал, и на последних крупных турнирах она могла дойти до самого конца, даже взять трофеи. Несмотря на присущую английским СМИ жесткую критику, Гарет Саутгейт вызывал и положительные эмоции. Однако практически наверняка чемпионат мира в Катаре станет для него последним в сборной. Если не случится победы, то придется с ним прощаться и искать нового наставника. И тогда главный тренер «Брайтона» будет в первых рядах претендентов.

Часто приходилось слышать, что в Англии беда с тренерами для сборной. Это действительно так. Однако на сегодняшний день нет претендента более очевидного, чем Поттер. У него в «Брайтоне» не так много ресурсов. А этим летом он потерял Биссума и Кукурелью. Это были ключевые игроки для его команды. Но сезон за сезоном Поттер создает команды, которые сильнее, чем сумма отдельных исполнителей. У его команды четко определенный стиль и хорошая выучка, что создает проблемы для противников любого уровня.

В прошлом сезоне Поттер привел скромный «Брайтон» к девятому месту в Премьер-Лиге. Правда, любой успех этой команды в какой-то мере губит ее – разбирают лидеров, а теперь реальна и угроза переманивания главного тренера. Но это и так случится в ближайшее время – можно быть уверенным.