Немцы изобретают футбол будущего. «Бавария» победила без Левандовского и обороны

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сегодня, 11:01

Смотреть весело, участвовать – страшно.

Нагельсманн желал ухода Левандовского

Юлиан понимал, что польский форвард постареет и начнет сбавлять. А природная гордость не позволит сдаться. В таком случае получите Роналду – голеадора, но одновременно головную боль для тренера. Только Роберт не игрок такого широко диапазона действий, как Криштиану. Нагельсманн убедил форварда оттягиваться в глубину, как делал Холанд в «Боруссии» Д, но поляк – классический столб.

С Мане структура атаки меняется, хотя Садио точно нравится работа на острие. Закатывать мячи в сетку с пяти метров с возрастом удобнее, чем бегать на фланге, где могут отпахать Сане, Гнабри и Коман. Пусть молодые, вроде Мусиалы, работают. Джамал – новая находка «Баварии». Хавбек выбрал сборную Германии, хотя играл за английские молодежки, активно ищет минуты в основе «Баварии». Невероятно «легкие ноги», словно парит над полем.

Пока не появился в основе классический форвард, необходимый на случай провала «плана А», «Бавария» сыграет с Мане и Мюллером в атаке. Вчера провели экспериментальный Суперкубок – немецкий, и классический – «Аякс» и ПСВ дрались открыто, как и немцы. Но там лишь Тиль копировал игру молодого Мюллера. С возрастом сам Томас работал дальше от ворот. Теперь у него будет больше свободных зон, Мане не такой эгоист в штрафной, как Левандовски.

В случае неудачи «Баварии» в Бундеслиге, в которую не верится, или очередного «Вильярреала» в ЛЧ Нагельсманн сможет включить режим Тухеля – наброситься на руководство. Мол, потеряли опытных людей, взяли молодых. Не заиграет тот же Де Лигт – получат Магуайра, дорогого и ненадежного. Нагельсманн свое поражение может передать в руки Кану и Салихамиджичу. Но в «Баварии» все понимали, что лучше учиться жить без Левандовского загодя.

«Бавария» ищет «Тотальный футбол 2.0»

Вчера против знакомого «Лейпцига» Нагельсманн тестировал необычную высокую схему «3-1-4-1-1». Структурно сложнейшая, весь матч так нагло сыграть невозможно. И здесь логично процитировать Абаскаля, ведь тоже тренер поколения Юлиана:

Команда должна быть гибкой в тактическом плане. Два нападающих забирают внимание сразу четырех защитников. Это, в свою очередь, дает больше пространства между линиями и позволяет эффективнее достигать опасных зон у чужих ворот через вертикальные действия.

Однако иногда это насыщение необходимо на флангах, тогда актуальнее становится схема «4-3-3». А вообще – мне не очень нравится говорить о системе игры. Важнее общая идея и понимание того, как вести себя с мячом и без мяча. Мы видим статистическую расстановку перед первым ударом по мячу, но дальше важна только динамика.

Понятно, что когда Абаскаль прикажет футболистам «Спартака» сыграть, как «Бавария», у них не получится. Нагельсманн в разных фазах прыгал от схемы к с схеме. Видели чистые «3-5-2». Также ее гибрид, представленный в цифровом выражении выше. Киммих мог опуститься в опорную зону, а Мюллер оказаться за спиной у Мане. Потом переходили на «4-2-3-1», ведь из Гнабри плохой правый латераль, а Дэвис спокойно играет в защите, не только в атаке.

Какова идея «Баварии»? Подчинить себе хаос. Что творит Нойер – привычно бегал за пределы штрафной площади. Забитцер у знакомого тренера сочетал роли Горецки, Киммиха и Алькантары. С Лаймером увидели бы еще более сложные фокусы, молодой австриец один из самых недооцененных игроков мира. А Павар вчера убеждал себя, что является центрбеком, предсказуемо неудачно. Калейдоскопичность игры «Баварии» впечатляет, рисковали, чтобы созидать.

Немецкие соперники для них слишком легкие

Тедеско тоже отличник, поэтому «Лейпциг» тактически невероятно сложный. Смешно обозначать их схему как «3-4-3». Иногда речь вообще о «3-3-2-2», и такое редко увидишь. Причем если «Бавария» коллективным прессингом и интеллектом футболистов задавила идеи Доменико – выигрывали 3:0 после первого тайма, то более слабые соперники еще натерпятся от Лаймера и Собослаи, Форсберга и Нкунку. Вся эта четверка – футболисты без позиции.

Для немецкого футбола, где изобретают новое и привыкли рисковать, это уже норма. В центре у «быков» есть Хендрикс, сочетает в себе две роли. В обороне «Лейпцигу» не хватало Гвардиола, и левого, и центрального защитника. А вот «Баварии» просто без обороны. Нойер допускал ошибки, и будет это делать дальше. У него феноменальная реакция – едва не дотянулся до мяча после идеального удара Нкунку с пенальти, но врожденная и закрепленная благодаря статусу легенды авантюрность.

У «Баварии» отдельно Мануэль с его выходками и сэйвами, а отдельно линия защиты. Нагельсманн отчаянно пытается создать оборону, но ничего не получается. У «Лейпцига» было 5 ударов в створ и десять атак с выстрелами. Шаг туда, шаг сюда – чемпион мог пропустить четыре мяча. Понятно, что Де Лигт заменит Павара, но Эрнандес ведь тоже изначально фланговый защитник. Французы не новые Паоло Мальдини, чтобы сочетать качества, необходимые для фланга и центра.

Один Упамекано работает по профилю. Но Дайот может стать вторым Умтити: выстрелить, обнадежить и раствориться в толпе французских талантов. С обороной большая беда, о чем говорят в Мюнхене давно. Нагельсманн дерзкий и наглый тренер, смелый и готов экспериментировать. Такой человек нужен, ведь вспомните, что всего три года назад Киммих играл правого защитника, Зюле и Боатенг были в центре, Алаба – слева. Толиссо, Алькантара и Горецка помогали Левандовскому и Коману.

Это состав на Суперкубок 2019, когда проиграли «Боруссии» Д 0:2. Спустя три года другой тренер вместо Ковача, иные позиции у многих футболистов, сложная схема. Раньше «Бавария» была более хрестоматийной, даже Мюллеру роль гибридной «десятки» не сразу досталась. Теперь Нагельсманн хочет, чтобы по пять человек атаковали одного, а в атаке давление не прекращалось. Посмотрим на немецкую команду в Лиге чемпионов, если на групповом этапе достанется сложный соперник.

А вот в Бундеслиге, скорее всего, останутся на правах ПСЖ или «Зенита». «Бавария» роскошная, решение пригласить Мане умное – Клопп подготовил Садио к игре ложным форвардом, а Мюллер умеет не только ассистировать. Плюс не забывайте, что приехали Мазрауи – намек на «3-5-2» с правым латералем из Марокко, и Гравенберг – 20-летний хавбек изменит работу середины поля. Также появился 17-летний француз Тель, центральный форвард.