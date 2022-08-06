Семаку не повезло, что «Зенит» без поражений. Гостевой синдром развивается

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сегодня, 23:22

Ни разу не попали в створ чужих ворот.

Наиграли на два выездных поражения

«Зенит» мог проиграть «Химкам». Мог уступить «Ахмату». Класс футболистов позволял и дважды победить. Вели против команды Юрана. Могли на последней секунде огорчить Талалаева. Тренер «Ахмата» зря проявлял эмоции в прошлом туре. Нужно было держать в уме, что дальше по курсу домашний поединок против «Зенита». Наставника на бровке хозяевам не хватило.

Попытки Бериши завести команду и публику не действовали. Как и ответные действия Родригао. Он единственный, кто пытался вернуть «Зенит» в игру. Если бы Семак дважды к четвертому туру проиграл, то мог популярно объяснить команде две вещи. Первая – пусть даже главным конкурентом петербуржцев является сам «Зенит», к РПЛ нужно относиться с уважением.

Вторая важная штука – гостевая игра давным-давно является проблемой «Зенита». Это хроническая болезнь. Команду словно подменяют, если соперник проявляет не класс, не тактическую выучку, а характер. «Ахмат» старался, за старания награжден красной карточкой Одоевскому. Глупый выход голкипера далеко от ворот привел к жесткой встрече соперника, судья прав.

А вот эпизод с подкатом Трошечкина против Барриоса заставляет ругать рефери Иванова. Можно было показать Александру не желтую, а красную карточку, ведь грубые фолы в ситуациях, когда можно действовать иначе, с риском нанести травму – причина для бурной реакции рефери. Судья смалодушничал. Но это не отменяет разговор о состоянии «Зенита» в гостях.

Команда стояла с мячом до удаления Одоевского – 0 ударов в створ. Много поперечных передач, мало смысла. И не забегала в меньшинстве. Всего в третий раз за последние десять лет в РПЛ у петербуржцев нет ни одного попадания по воротам. «Спартак», хотя тоже оказался в Грозном в меньшинстве, сумел отыграться. А Семак увидел страдания своих грозных чемпионов.

Снова сказалось отсутствие на поле лидера

Для Семака лучше дважды проиграть, прежде чем встречаться с ЦСКА и «Спартаком». Оба текущих лидера РПЛ слабее в целом. Да, у «армейцев» контрастные таймы. Да, у «красно-белых» проблемы в защите, которые ярко представили в Санкт-Петербурге. Вот только Абаскаль и Федотов развивают свои команды, видна динамика, правка ошибок, ЦСКА докупал футболистов, чтобы развиваться.

А что делает «Зенит»? Забрал подарки «Спартака», «Крыльев Советов» и «Локомотива». Но разве не было непростых отрезков против двух московских клубов? Финал Суперкубка на нейтральном поле точно мог сложиться иначе. Только в Санкт-Петербурге «Спартак» перепугался настолько, что пустил четыре мяча после пяти ударов в створ ворот. На нейтральном поле давления бы не было.

«Крылья Советов» подарили чемпионам два пенальти, проигрывали с разницей в два мяча на двенадцатой минуте. Конечно же, матч можно было закрывать. Наконец, «Локомотив» держался час игры. Без гола Вендела тот поединок вряд ли привел бы Семака к разгрому с разницей в пять мячей. Вот и получается, что есть две стороны чемпионской медали фаворита РПЛ .

На одной полное признание тотального индивидуального превосходства, с которым и сейчас не спорим. На другой стороне сразу три нестабильных голкипера. Еще капитан Ловрен, которому лень играть на пределе, но не хочется терять деньги. Орда бразильцев, среди которых, и об этом предупреждали загодя, нет лидера. Только у Родригао характер человека, который может «пихать».

Раньше руководили Широков, Зырянов и Тимощук. Даже Аршавин и Данни, хотя не примеры идеально сконцентрированных на собственном развитии игроков, куда лучше чувствовали подобные поединки. Клаудиньо, Малком или Кассьерра просто плывут по течению. «Зенит» проиграл «Ахмату» морально. А если бы Агаларов попал по мячу после классного прострела – увидели сенсацию.

Зарождение интриги зависит от москвичей

В прошлом сезоне тоже были поединки, где Семак заслужил потерять три очка. Но нередко везло. Удача навредила команде. Хотя теперь главный удар связан с отсутствием Лиги чемпионов. Наивные эксперты расскажут вам, что это хорошо для «Зенита». Мол, больше отдыха. А рациональные вспомнят, что будет групповой этап Кубка, а там и плей-офф, где вылететь с первой попытки невозможно.

Многие развивающиеся конкуренты получат несколько дополнительных возможностей изучить «Зенит», чего раньше не было. Лига чемпионов заставляла фаворитов пахать на тренировках, а теперь видим недооценку соперников. В домашних матчах гонит публика, трясутся коленки оппонентов – «Зенит» показывал свой высокий уровень, громил всех подряд именно на классе, с запасом.

А стоит оказаться в гостях — и уже совсем другой футбол. Стоят, частят с передачами, плохо прессингуют, ошибаются в защите. Если бы такой «Зенит», как в Грозном, встретил сегодняшние «Спартак» и ЦСКА , то получили заслуженные поражения. Это не значит, что Абаскаль и Федотов научат москвичей делать то, чего те категорически не умеют – играть с «Зенитом» на победу.

Но Семаку стоит задуматься, как мотивировать на серьезный футбол команду, полную бразильцев, если их выбивает из себя любое нормальное сопротивление? Не будут латиноамериканцы, прекрасно зная, насколько индивидуально сильнее, чем соперники, тренироваться с усердием немцев. Другой менталитет, а российского у «Зенита» осталось очень мало, местные на подхвате.

Чистяков простудился, Кузяев травмировался, Сергеев не готов, Бакаев без лидерских качеств. Получаете медленный гостевой вариант сильной команды. «Ахмат» выиграл 6:0 по ударам в створ. Талалаев может винить своих ребят за плохую реализацию. А себя за то, что не внес тактические правки в большинстве. «Ахмат» мог переиграть чемпиона, как и «Химки», которые тоже не испугались.

А теперь вопрос ко всем клубам. Если «Арсенал» и «Рубин», которые вылетели из РПЛ , обыгрывали Семака, когда еще была еврокубковая мотивация, а Юран и Талалаев имеют полное право заявлять, что получали игровое преимущество на отрезках матчей против чемпионов, то какой смысл повторять ошибки «Крыльев Советов» и «Локомотива», предлагая удобный для «Зенита» футбол?