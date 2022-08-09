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«Штурм» – «Динамо» Киев: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 14:59
«Штурм» – «Динамо» Киев: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Штурм» – «Динамо» Киев, который состоится 09 августа 2022 года

«Штурм»

Австрийский клуб минимально проиграл первый матч, однако оставил о себе хорошее впечатление на футбольном поле. «Штурм» очень надеется на домашний поединок, где при поддержке родных трибун футболисты попытаются вернуть должок украинскому коллективу. В чемпионате Австрии клуб идет на четвертом месте с пятью набранными очками и уже уступает лидеру два балла.

6 августа «Штурм» разошелся миром с «Рид» в австрийской Бундеслиге, а третьего августа уступили на выезде «Динамо» Киев (0:1).

«Динамо» Киев

Несмотря на долгое отсутствие официальных матчей, команда из столицы Украины показывает хороший ход в квалификации Лиги Чемпионов и имеет неплохие шансы пробиться в финал, где останется один шаг к групповому турниру. Тем не менее, преимущество в один мяч не может вселять большую уверенность, поэтому в ответной игре следует играть очень внимательно и не допускать грубых ошибок.

3 августа «Динамо» обыграло «Штурм» (1:0) в Лиге Чемпионов, а 29 числа уступило в товарищеском матче «Эвертону» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Штурм» – 2.45
  • Ничья – 3.35
  • Победит «Динамо» Киев – 2.95

Статистика

  • «Штурм» проиграл только один матч из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Семь из десяти последних матчей «Динамо» Киев завершились исходом «обе забьют»
  • Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Штурм» забивал в восьми из десяти домашних поединков за последнее время

Прогноз

Сделать ставку на победу «Штурма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.45. Команда на своем поле играет гораздо лучше, чем на выезде и ей будет вполне по силам одержать победу над вице-чемпионом Украины.

Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 17:16
По истечению трех матчей квалификации ЛЧ Динамо не проигрывало. Пусть будет с Фенербахче помогло удаление, но порадоволо то, что игроки не подсели в дополнительное время, а наоборот добавили в игре, и в опасности возле чужих ворот. Штурм мало что сам показал в первом поединке (я бы написал практически ничего, из того что они своими силами хотели), у них были 2 выхода, на фоне небольших ошибок в обороне киевлян, но надежность Бущана заставляет верить в эту команду. Кстати, теперь динамовцам еще выгоднее сыграть от защиты. И нужно отметить тренера Динамо Луческо, этот парень еще огого на какие сюрпризы способен, а его эмоции на бровке, заставляют игроков выкладываться на максимум.
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