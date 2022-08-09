«Штурм» – «Динамо» Киев: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Штурм» – «Динамо» Киев, который состоится 09 августа 2022 года

«Штурм»

Австрийский клуб минимально проиграл первый матч, однако оставил о себе хорошее впечатление на футбольном поле. «Штурм» очень надеется на домашний поединок, где при поддержке родных трибун футболисты попытаются вернуть должок украинскому коллективу. В чемпионате Австрии клуб идет на четвертом месте с пятью набранными очками и уже уступает лидеру два балла.

6 августа «Штурм» разошелся миром с «Рид» в австрийской Бундеслиге, а третьего августа уступили на выезде «Динамо» Киев (0:1).

«Динамо» Киев

Несмотря на долгое отсутствие официальных матчей, команда из столицы Украины показывает хороший ход в квалификации Лиги Чемпионов и имеет неплохие шансы пробиться в финал, где останется один шаг к групповому турниру. Тем не менее, преимущество в один мяч не может вселять большую уверенность, поэтому в ответной игре следует играть очень внимательно и не допускать грубых ошибок.

3 августа «Динамо» обыграло «Штурм» (1:0) в Лиге Чемпионов, а 29 числа уступило в товарищеском матче «Эвертону» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штурм» – 2.45

Ничья – 3.35

Победит «Динамо» Киев – 2.95

Статистика

«Штурм» проиграл только один матч из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Динамо» Киев завершились исходом «обе забьют»

Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Штурм» забивал в восьми из десяти домашних поединков за последнее время

Прогноз

Сделать ставку на победу «Штурма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.45. Команда на своем поле играет гораздо лучше, чем на выезде и ей будет вполне по силам одержать победу над вице-чемпионом Украины.