«Штурм» – «Динамо» Киев: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Штурм» – «Динамо» Киев, который состоится 09 августа 2022 года
«Штурм»
Австрийский клуб минимально проиграл первый матч, однако оставил о себе хорошее впечатление на футбольном поле. «Штурм» очень надеется на домашний поединок, где при поддержке родных трибун футболисты попытаются вернуть должок украинскому коллективу. В чемпионате Австрии клуб идет на четвертом месте с пятью набранными очками и уже уступает лидеру два балла.
6 августа «Штурм» разошелся миром с «Рид» в австрийской Бундеслиге, а третьего августа уступили на выезде «Динамо» Киев (0:1).
«Динамо» Киев
Несмотря на долгое отсутствие официальных матчей, команда из столицы Украины показывает хороший ход в квалификации Лиги Чемпионов и имеет неплохие шансы пробиться в финал, где останется один шаг к групповому турниру. Тем не менее, преимущество в один мяч не может вселять большую уверенность, поэтому в ответной игре следует играть очень внимательно и не допускать грубых ошибок.
3 августа «Динамо» обыграло «Штурм» (1:0) в Лиге Чемпионов, а 29 числа уступило в товарищеском матче «Эвертону» (0:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Штурм» – 2.45
- Ничья – 3.35
- Победит «Динамо» Киев – 2.95
Статистика
- «Штурм» проиграл только один матч из десяти последних матчей во всех турнирах
- Семь из десяти последних матчей «Динамо» Киев завершились исходом «обе забьют»
- Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Штурм» забивал в восьми из десяти домашних поединков за последнее время
Прогноз
Сделать ставку на победу «Штурма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.45. Команда на своем поле играет гораздо лучше, чем на выезде и ей будет вполне по силам одержать победу над вице-чемпионом Украины.