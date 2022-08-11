«Вулверхэмптон» — «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1660245049

сегодня, 22:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Фулхэм», который состоится 13 августа 2022 года.

«Вулверхэмптон»

«Волки» заняли десятое место в прошлом сезоне Премьер-лиги. Только в двух товарищеских матчах из шести предсезонных «жёлто-чёрные» выиграли своих оппонентов. В первой игре, поразив ворота соперника четыре раза, «Вулверхэмптон» взял верх над испанским «Алавесом». Клубу «Леванте» английская команда уступила в один мяч. Турецкий «Бешикташ» после первого тайма пропустил три гола от «жёлто-чёрных». Второй тайм завершился нулевой ничьёй. В следующей игре «волки» проиграли команде резервистов «Вильярреала». Ничейными результатами закончились игры со «Спортингом» и «Фаренсе».

На прошлых выходных в рамках матча первого тура, открыв счёт первыми уже на шестой минуте, «жёлто-чёрные» со счётом 1:2 проиграли «Лидсу» на их поле.

«Фулхэм»

По итогам сезона 2021/2022 «дачники» возглавили турнирную таблицу Чемпионшипа и заслужили право играть в Премьер-лиге в новом сезоне. Летом «Фулхэм» провёл четыре товарищеские встречи. Забив по одному мячу в каждом из таймов «чёрно-белые» выиграли «Ниццу». С разгромным счётом уступили «Бенфике». Португальскую команду «Эшторил» обыграли с разницей в пару мячей. Ничьёй завершилась встреча «дачников» с «Вильярреалом».

В первом туре «Фулхэм» раскатал ничью с «Ливерпулем» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вулверхэмптон» – 2.39

Ничья – 3.30

Победит «Фулхэм» – 3.10

Победит «Вулверхэмптон» с форой -1.5 – 4.50

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.11

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73

Статистика

«Вулверхэмптон» взял верх над соперниками только в двух поединках из десяти последних.

В четырёх матчах за аналогичный период «Фулхэм» выиграл своих оппонентов.

Шесть очных встреч подряд завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Несмотря на ничью с «Ливерпулем», мы бы не спешили отдавать предпочтение в этой паре «дачникам». «Волки» постараются на своём поле реабилитироваться за поражение в первом туре, но в последних играх они не блещут. Статистика подсказывает нам, что шесть очных матчей подряд команды не радовали своих болельщиков голами. Компания Pinnacle на исход «тотал меньше 2.5 голов» предлагает коэффициент 1.73. В ситуации, когда сложно отдать предпочтение какой-либо одной из команд, ставка на тотал является наиболее оптимальным вариантом.