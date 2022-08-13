«Зенит» – ЦСКА : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Зенит» – ЦСКА , который состоится 13 августа 2022 года

«Зенит»

Питерская команда совершенно по-разному играет на своем стадионе и выездные матчи. Коллектив после четырех туров набрал восемь очков и занимает лишь четвертое место. Игры с ЦСКА всегда были принципиальными, а тут всех еще ожидает интересный поединок с точки зрения турнирной таблицы. В случае победы «Зенит» обойдет «армейцев», ведь сейчас отстает от них на два балла.

6 августа «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0), а 30 числа на своем стадионе забит пять безответных мячей «Локомотиву» (5:0).

ЦСКА

Подопечные Федотова выдали неплохой старт сезона и сейчас лидируют в турнирной таблице вместе со «Спартаком», набрав по 10 очков. «Армейцы» опережают «Зенит» на два пункта и предстоящий матч на выезде станет очень сложным испытанием для футболистов. В такой ситуации московский коллектив может устроить даже ничейный результат, который поможет сохранить разрыв между клубами.

6 августа ЦСКА крупно обыграл «Факел» (4:1), а 31 июля разошелся миром с «Пари НН» (2:2). Обе встречи прошли в рамках РПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зенит» – 1.55

Ничья – 4.5

Победит ЦСКА – 5.6

Статистика

«Зенит» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

ЦСКА выиграл только один матч из шести последних на выезде

выиграл только один матч из шести последних на выезде «Зенит» выиграл девять из десяти последних встреч с ЦСКА

Четыре из пяти поединков между клубами на поле «Зенита» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Зенита», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. На своем поле чемпиона страны мало кому оставляет шансы зацепиться за очки и мы предполагаем, что и в этот раз команда одержит победу.