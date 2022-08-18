«Торино» – «Лацио» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Торино» – «Лацио», который состоится 20 августа 2022 года

«Торино»

«Торино» начал чемпионат с тяжелой выездной победы, но тем не менее уже имеет в активе три набранных балла. В последние годы команда не может навязать борьбу за еврокубки, что порядком надоело ее поклонникам. Победа в предстоящем поединке над столичным клубом может принести не только три очка, но и дать заряд уверенности в своих силах на следующие туры чемпионата.

13 августа «Торино» обыграл на выезде «Монцу» в чемпионате (2:1), а шестого числа в кубке Италии уверенно разобрался с «Палермо» (3:0).

«Лацио»

Первый тур у римлян не задался, ведь команда осталась в меньшинстве уже в начале первого тайма. Тем не менее, в середине игры численность игроков сравнялась, а «Лацио» смог перевернуть ход поединка и добыть волевую победу. Коллектив надеется побороться за первую четверку по итогам сезона, однако на данный момент очень рано прогнозировать, смогут ли они осуществить задуманное.

14 августа «Лацио» обыграл на своем поле «Болонью» (2:1), а шестого числа сыграл вничью в товарищеском матче с «Вальядолидом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торино» – 2.95

Ничья – 3.45

Победит «Лацио» – 2.35

Статистика

«Торино» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лацио» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах

Три последних матча между клубами завершились ничейным результатом

«Торино» выиграл у «Лацио» на своем поле только два матча за последнее время

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.45. Обе команды хотят победить, но не рискуя своими оборонительными редутами. Учитывая статистику личных встреч, здесь вполне возможна еще одна ничья.