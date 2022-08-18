Похоже, Каземиро устал от трофеев. Бразильца загоняют в «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 18:55

Тен Хаг приглашает идеального опорника.

Безумная потеря, но Карлоса могут отпустить

«Реал» не был готов к потере Макелеле. Вместо Клода, который уехал выиграть для Моуриньо АПЛ , в опорной зоне играл Бекхэм. Дэвида, Гути и Зидана загоняли в середину поля чаще, чем там появлялся центрбек Эльгера или Селадес. Отчаялись настолько, что пригласили Гравесена. Добавьте отказ от Анчелотти того времени – Дель Боске, и получите двенадцать лет без победы в Лиге чемпионов.

Но «Реал» готовился к потере Каземиро, хотя Карлос и великий опорник. Хави критиковал стиль бразильца, унижая тем, что тот якобы не заиграл бы в основе «Барселоны». В ответ Каземиро молча покажет свои кубки чемпионов. Правда, каждый новый дается тяжелее. Перес понимает, что уйдут все из великой тройки хавбеков. Модрич завершит карьеру в «Реале», он самый старший.

Кроос может уйти через год. Получается, к лету 2023-го Анчелотти надо держать в уме, что от старой полузащиты останется лишь Каземиро. Или не останется никого? Вспоминаем ведь, кого подписали — хавбеков Вальверде, Камавингу и Тчуамени. За Орельена заплатят около 100 млн евро с бонусами. Были деньги, которые годами собирали на переход и личный контракт для Мбаппе.

Анчелотти должен обновить состав, хотя на тренировках молодые французы пока лучше, чем в официальных играх. Вальверде нашел себя в атаке, но изначально уругваец хавбек. «Реал» даже без подписания любимчика Зидана – Погба, набрал хавбеков, которым нужна игровая практика. Надо наигрывать новые связки, особенно Тчуамени в опорной зоне, самой сложной.

И раз на горизонте появился клуб, готовый заплатить «Реалу» 70-80 млн евро за 30-летнего разрушителя Каземиро, то надо как минимум подумать. С другой стороны, Карлос должен понимать, что его приглашают в ад.

Хаос и упадничество, но МЮ некуда падать ниже

Англичане рассказывают Каземиро, что его в «Реале» не ценят. При этом в МЮ вообще хаос, каждая новая неудача добивает веру в себя. Тен Хаг заставил футболистов преодолеть 13.8 километров – разница в командном пробеге с футболистами «Брентфорда», которые разнесли МЮ со счетом 4:0. Классика дедовщины и глупость – спортивные врачи раскритиковали Эрика, что рисковал здоровьем игроков на 34-градусной жаре.

Хотя есть проблема куда сильнее. Новому тренеру важно завоевать авторитет. Футболисты МЮ признают, что сыграли ужасно в стартовых матчах. Но кто выбирал тактику и готовил их физически? Тренер. Теперь наставник будет судить и миловать. Вероятно, против «Ливерпуля» капитан Магуайр начнет матч на скамейке, может пнуть человека-призрака – спортивного директора МЮ , что не привез вовремя необходимых новичков.

Но если подумать, то команда не ужасная по составу, а просто собранная по принципу лоскутного одеяла. Надергали народ под разные стили – Моуриньо, Сульшера и тен Хага, а нет ни защитника, который руководит линией, ни современного латераля в стиле Александера-Арнольда или Канселу, ни центрального форварда, ни опорника. Каземиро решит последнюю проблему, ведь центрального хавбека-разрушителя его класса в клубе не было давно.

Матич постарел, Каррик завершил карьеру, а Кина слышим, когда в очередной раз комментирует новое поражение МЮ . Тен Хагу поможет Каземиро, и хотя переплатят за ветерана, лучше так, чем десятое место в АПЛ .

Деньги и власть, но большой риск провалиться на ЧМ

С «Реалом» и МЮ разобрались. Но есть интересы Каземиро. Его пытаются заманить с помощью денег. Перес щедро платит Азару за тренировки. Цифры публикуют разные, но часто мелькает сумма в 600 тысяч евро в неделю. При этом Флорентино хитро заключил контракты с основными игроками. Например, Бензема получает 460 тысяч в неделю, а у Винисиуса зарплата выше, чем у Каземиро – 400 тысяч против 190.

Когда Рюдигеру с порога выдают 360 тысяч евро в неделю, а Алаба получает 430 тысяч, то Каземиро задает себе вопрос, чем хуже? В МЮ футболист получит центральную роль – решающую для сезона, ведь если не будет прессинга, то пропустят много мячей. Также Карлос предлагают удвоить его зарплату. Точно могут себе такое позволить. Погба предлагали около 350 тысяч евро в неделю, когда пытались продлить контракт.

Финансовый фактор важен, но Поль в итоге ушел в «Ювентус», упал в зарплате в два с половиной раза. Каземиро тоже задумается. Никто не спешит в МЮ . Только за последние дни, кроме Карлоса, с клубом связали Пулишича, Жоау Фелиша, Менье, Кунью, Варди, Рабьо, Обамеянга, Морату, Зоммера и Деста. И список людей, чьи трансферы обсуждали ранее, тоже впечатляет – Мелье, Бастони, Думфрис, Тимбер, Де Йонг, Антони и Дарвин.

Футболисты с куда более большим запасом времени для развития отказываются от предложений МЮ . Зачем Каземиро переезд в Манчестер? Ди Мария и Варан точно не стали счастливыми в неведомо кем проклятом «Юнайтед».

Ключевой трансфер, но у тен Хага немного времени

Эриксен и Фернандеш не показывают максимум. Не аналог Крооса и Модрича для Каземиро. С другой стороны, АПЛ любит опорников-чемпионов. Канте в «Лестере» и «Челси», Яя Туре, Фернандиньо и Родри в «Манчестер Сити», или Фабиньо в «Ливерпуле» — все делали свои команды мощнее. В теории Каземиро может изменить все, как подписание Кантона на заре АПЛ . Но таковых якобы знаковых сделок у нового МЮ хватало.

В теории Варан, Санчо и Роналду должны были изменить команду. В теории Де Хеа должен играть надежно. А на практике тен Хаг не поладил с командой. Главная звезда целое лето безуспешно ищет новый клуб, а впереди матч против «Ливерпуля». Каземиро могут перевести из «Реала» в МЮ , и не такие сделки совершались. Но остается риск, что проиграет футболист – окажется в неудачливой команде, сбавит.

Также в проигрыше два клуба, если игровой баланс «Мадрида» еще сильнее зависит от Карлоса, чем всем кажется, а МЮ не выжмет из новичка максимум. На горизонте маячит увлекательный трансфер. Каземиро в последние годы здорово поработал над игровыми минусами. Много времени уделяет тренировкам, питанию, современным методам восстановления. Как и другие бразильцы, готовился к ЧМ -2022.

Еще одна причина отказать МЮ ? В «Реале» в основе и в окружении знакомых партнеров. В Манчестере надо начинать со дна таблицы. Варан и Роналду страдают в красных футболках, а не берут трофеи в белоснежных, как раньше. Хотя фактор денег учитываем, он важен. Перес не откажется от 70 млн евро, а Каземиро от двукратного увеличения зарплаты. Но есть маленькая проблемка. МЮ шесть трофеев не светит.

Вряд ли Каземиро горит желанием уйти из «Реала», хотя если Перес специально спровоцирует игрока, выставив на трансфер, то бразилец может задуматься. Историю Макелеле старина Флорентино не забыл, но люди не учатся на ошибках.