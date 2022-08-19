«Порту» – «Спортинг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примейры-Лиги «Порту» – «Спортинг», который состоится 20 августа 2022 года

«Порту»

«Порту» уверенно выиграл прошлый сезон в Португалии и опередил ближайшего соперника на шесть пунктов. Сейчас команда ждет жеребьевки в групповой этап Лиги Чемпионов и успешно стартовала в новом футбольном году набрав шесть очков в двух матчах. Уже в третьем туре «Порту» ждет главный соперник и конкурент за последние два года. Победа в нынешней игре станет большим успехом, которого и ждут болельщики.

14 августа «Порту» обыграл на выезде «Визелу» (1:0), а шестого числа команда разгромила «Маритиму» (5:1).

«Спортинг»

Команда хорошо проявила себя в прошлом сезоне, но не смогла заработать золотые медали по его итогу. Тем не менее, коллектив показывает качественную игру и набрала четыре очка в стартовых поединках. Матч с «Порту» на его стадионе будет очень принципиальный и сложный, поэтому главной задачей «бело-зеленых» будет не проиграть и набрать очки. Поединок можно смело назвать центральным в нынешнем туре Примейры-Лиги.

13 августа «Спортинг» легко разобрался с «Риу Аве» (3:0), а седьмого числа сыграл вничью с «Брагой» (3:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Порту» – 2.14

Ничья – 3.3

Победит «Спортинг» – 3.55

Статистика

«Порту» выиграл девять последних матчей во всех турнирах

«Спортинг» одержал только пять побед из десяти выездных встреч за последнее время

«Спортинг» выиграл один матч из десяти последних у «Порту»

В семи из десяти матчах между клубами за последнее время не было забито больше 3 мячей за игру.

Прогноз

Сделать ставку на победу «Порту», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.4. Исходя из статистики, хозяева проводят более уверенный отрезок чемпионата и на своем поле смогут добиться превосходства над главным конкурентом в борьбе за чемпионство.