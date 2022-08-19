«Аугсбург» — «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1660904203

сегодня, 13:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Аугсбург» — «Майнц», который состоится 20 августа 2022 года

«Аугсбург»

«Фуггеры» по итогам прошлого сезона Бундеслиги заняли четырнадцатое место. Летом команда провела шесть товарищеских матчей, из которых только в одном порадовала своих болельщиков победой. В 1/32 Кубка Германии «Аугсбург» в сухую выиграл «Лоне», поразив их ворота четыре раза. Начало нового сезона «Аугсбург» начал с разгромного поражения от «Фрайбурга». Первый тайм завершился нулевой ничьёй, а во втором «фуггеры» пропустили от оппонента четыре мяча.

В матче второго тура «Аугсбург» обыграл команду «Байер» со счётом 2:1. В последней встрече с «Майнцом» в апреле этого года «фуггеры» оказались сильнее (2:1).

«Майнц»

В сезоне 2021/2022 «Майнц» занял восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии. «Карнавальники» провели несколько предсезонных товарищеских встреч. Команда сумела обыграть «Ньюкасл» и сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао. В 1/32 Кубка Германии «Майнц» уверенно прошёл команду «Эрцгебирге Ауэ». В матче первого тура на выезде «карнавальники» с разницей в один мяч обыграли «Бохум».

Дома в следующем туре «Майнц» раскатал нулевую ничью с клубом «Унион Берлин».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аугсбург» – 3.45

Ничья – 3.50

Победит «Майнц» – 2.14

Победит «Майнц» с форой -1.5 – 3.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.87

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.97

Статистика

В четырёх матчах из десяти последних «Аугсбург» одержал победы над своими соперниками

За аналогичный период «Майнц» обыграл своих оппонентов в шести поединках

На поле «фуггеров» пять последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Шесть матчей подряд «Майнц» не может сыграть с «Аугсбургом» на их поле хотя бы вничью. В прошлом туре «фуггеры» взяли верх над командой «Бохум». Выиграть «карнавальников» вполне реально. Компания Pinnacle на победу «Аугсбурга» предлагает коэффициент 3.45.