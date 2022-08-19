«Боруссия» Дортмунд — «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1660916190

сегодня, 16:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд — «Вердер», который состоится 20 августа 2022 года

«Боруссия» Дортмунд

«Чёрно-жёлтые» заняли вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги по итогам прошлого сезона. В двух товарищеских встречах из шести предсезонных команда уступила своим оппонентам. «Вильярреал» и «Валенсия» обыграли «Боруссию» с разницей в пару мячей. В 1/32 Кубка Германии «чёрно-жёлтые» уверенно в сухую выиграли «Мюнхен 1860», поразив их ворота трижды. Начало нового сезона дортмундская команда начала с победы над «Байером» с минимальным счётом.

Во втором туре, пропустив первыми, «чёрно-жёлтые» со счётом 3:1 одержали победу над «Фрайбургом» на их поле. Последний раз в апреле 2021 года дортмундский клуб уверенно обыграл команду «Вердер» (4:1).

«Вердер»

По итогам прошлого сезона «музыканты» заняли второе место во Второй Бундеслиге. Летом команда провела четыре товарищеских матча. Только в одном из них «Вердер» взял верх над своим соперником. С разницей в один мяч «бременцы» обыграли «Карлсруэ». В 1/32 Кубка Германии «зелёно-белые» прошли клуб «Энерги». В матче первого тура «музыканты» на выезде раскатали ничью с «Вольфсбургом». За шесть минут до окончания поединка «Вердер» упустил победу.

На прошлых выходных уже «бременцы» в игре с «Штутгартом» спаслись от поражения, забив на пятой добавленной минуте в конце матча. Поединок завершился со счётом 2:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.38

Ничья – 5.40

Победит «Вердер» – 6.80

Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1.5 – 1.94

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.38

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.89

Статистика

Из десяти матчей за последнее время «Боруссия» выиграла в семи

«Вердер» за аналогичный период одержал четыре победы

Исходом «обе забьют — да» завершились четыре очные встречи из пяти последних.

Прогноз

Дортмундская команда ещё не теряла очки в новом сезоне и на своём поле с «бременцами» они этого делать не станут. В последней встрече «чёрно-жёлтые» уверенно обыграли «Вердер». После двух результативных ничьих «музыканты» не покажут высокой активности в предстоящем поединке. Компания Pinnacle на победу «Боруссии» Дортмунд с форой -1.5 предлагает коэффициент 1.94.