«Штутгарт» — «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Штутгарт» — «Фрайбург», который состоится 20 августа 2022 года
«Штутгарт»
«Швабы» заняли пятнадцатое место в прошлом сезоне. Во всех четырёх товарищеских встречах, которые команда провела летом, «Штутгарт» одержал победы над своими оппонентами. Наиболее примечательна победа «швабов» над «Валенсией» с разницей в три мяча. В 1/32 Кубка Германии «Штутгарт» с минимальным счётом обыграл команду «Динамо» Дрезден. В матче первого тура чемпионата Германии «швабы» раскатали дома ничью с «Лейпцигом».
В прошлые выходные «Штутгарт» на пятой добавленной минуте в матче с «Вердером» упустил победу. Игра завершилась со счётом 2:2.
«Фрайбург»
По итогам сезона 2021/2022 «Фрайбург» занял шестую строчку турнирной таблицы Бундеслиги. Из пяти товарищеских предсезонных матчей команда не проиграла ни в одном. В сухую, поразив ворота соперника трижды, «бразильцы из Брайсгау» обыграли «Райо Вальекано». Новый сезон «Фрайбург» начал с уверенной победы над «Аугсбургом». На четыре гола в свои ворота «фуггеры» не ответили ни одним забитым мячом.
В матче следующего тура «бразильцы из Брайсгау» уступили со счётом 1:3 на своём поле дортмундской «Боруссии». В трёх последних очных встречах со «Штутгартом» победу праздновал «Фрайбург».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Штутгарт» – 2.65
- Ничья – 3.55
- Победит «Фрайбург» – 2.60
- Победит «Фрайбург» с форой -1.5 – 4.65
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.73
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.11
Статистика
- В десяти матчах подряд «швабы» не уступают своим соперникам
- В половине из десяти последних поединков «Фрайбург» взял верх над своими оппонентами
- Четыре из пяти очных встреч на поле «Штутгарта» завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».
Прогноз
Несмотря на то, что «швабы» проиграли в трёх последних очных встречах «бразильцам из Брайсгау», на данном этапе «Штутгарт» находится в той форме, когда легко сможет набрать три очка в предстоящем поединке. Компания Pinnacle на победу «Штутгарта» предлагает коэффициент 2.65.