«Штутгарт» — «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Штутгарт» — «Фрайбург», который состоится 20 августа 2022 года

«Штутгарт»

«Швабы» заняли пятнадцатое место в прошлом сезоне. Во всех четырёх товарищеских встречах, которые команда провела летом, «Штутгарт» одержал победы над своими оппонентами. Наиболее примечательна победа «швабов» над «Валенсией» с разницей в три мяча. В 1/32 Кубка Германии «Штутгарт» с минимальным счётом обыграл команду «Динамо» Дрезден. В матче первого тура чемпионата Германии «швабы» раскатали дома ничью с «Лейпцигом».

В прошлые выходные «Штутгарт» на пятой добавленной минуте в матче с «Вердером» упустил победу. Игра завершилась со счётом 2:2.

«Фрайбург»

По итогам сезона 2021/2022 «Фрайбург» занял шестую строчку турнирной таблицы Бундеслиги. Из пяти товарищеских предсезонных матчей команда не проиграла ни в одном. В сухую, поразив ворота соперника трижды, «бразильцы из Брайсгау» обыграли «Райо Вальекано». Новый сезон «Фрайбург» начал с уверенной победы над «Аугсбургом». На четыре гола в свои ворота «фуггеры» не ответили ни одним забитым мячом.

В матче следующего тура «бразильцы из Брайсгау» уступили со счётом 1:3 на своём поле дортмундской «Боруссии». В трёх последних очных встречах со «Штутгартом» победу праздновал «Фрайбург».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штутгарт» – 2.65

Ничья – 3.55

Победит «Фрайбург» – 2.60

Победит «Фрайбург» с форой -1.5 – 4.65

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.73

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.11

Статистика

В десяти матчах подряд «швабы» не уступают своим соперникам

В половине из десяти последних поединков «Фрайбург» взял верх над своими оппонентами

Четыре из пяти очных встреч на поле «Штутгарта» завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Несмотря на то, что «швабы» проиграли в трёх последних очных встречах «бразильцам из Брайсгау», на данном этапе «Штутгарт» находится в той форме, когда легко сможет набрать три очка в предстоящем поединке. Компания Pinnacle на победу «Штутгарта» предлагает коэффициент 2.65.