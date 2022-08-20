«Аталанта» – «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» – «Милан», который состоится 21 августа 2022 года
«Аталанта»
Клуб из Бергамо провалил концовку прошлого сезона и по его итогам не смог пробиться в еврокубки. В новом футбольном году «Аталанта» начала с победы и уже во втором туре на своем поле принимает чемпиона страны. Матч определенно считается центральным в туре и обещает быть интересным, ведь в случае победы можно будет говорить о серьезном настрое коллектива бороться за первую тройку.
13 августа «Аталанта» обыграла на выезде «Сампдорию» в Серии А (2:0), а шестого числа в товарищеской встрече уступила «Валенсии» (1:2).
«Милан»
«Милан» смог в первом туре обыграть своего соперника и очень хочет не терять баллы в ближайших поединках. В трансферное окно «красно-черные» ничем не удивили, поэтому у многих экспертов есть сомнения в способности клуба повторить прошлогодний результат и даже выйти из группы Лиги Чемпионов. Поединок с «Аталантой» очень важен для футболистов с моральной точки зрения, ведь они едут за победой.
13 августа «Милан» уверенно обыграл на своем поле «Удинезе» (4:2), а шестого числа в товарищеском матче разгромил «Виченца Виртус» (6:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аталанта» – 2.75
- Ничья – 3.5
- Победит «Милан» – 2.5
Статистика
- «Аталанта» выиграла только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- «Милан» выиграл четыре последних матча с общим счетом (17:3)
- «Аталанта» проиграла три последних матча «Милану»
- Шесть из восьми последних матча между клубами в Бергамо завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на «Милан», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. «Милан» еще находится на чемпионской волне и если с первых минут создать проблемы «Аталанте», она не сможет уже оправиться.