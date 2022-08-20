«Аталанта» – «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» – «Милан», который состоится 21 августа 2022 года

«Аталанта»

Клуб из Бергамо провалил концовку прошлого сезона и по его итогам не смог пробиться в еврокубки. В новом футбольном году «Аталанта» начала с победы и уже во втором туре на своем поле принимает чемпиона страны. Матч определенно считается центральным в туре и обещает быть интересным, ведь в случае победы можно будет говорить о серьезном настрое коллектива бороться за первую тройку.

13 августа «Аталанта» обыграла на выезде «Сампдорию» в Серии А (2:0), а шестого числа в товарищеской встрече уступила «Валенсии» (1:2).

«Милан»

«Милан» смог в первом туре обыграть своего соперника и очень хочет не терять баллы в ближайших поединках. В трансферное окно «красно-черные» ничем не удивили, поэтому у многих экспертов есть сомнения в способности клуба повторить прошлогодний результат и даже выйти из группы Лиги Чемпионов. Поединок с «Аталантой» очень важен для футболистов с моральной точки зрения, ведь они едут за победой.

13 августа «Милан» уверенно обыграл на своем поле «Удинезе» (4:2), а шестого числа в товарищеском матче разгромил «Виченца Виртус» (6:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 2.75

Ничья – 3.5

Победит «Милан» – 2.5

Статистика

«Аталанта» выиграла только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Милан» выиграл четыре последних матча с общим счетом (17:3)

«Аталанта» проиграла три последних матча «Милану»

Шесть из восьми последних матча между клубами в Бергамо завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на «Милан», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. «Милан» еще находится на чемпионской волне и если с первых минут создать проблемы «Аталанте», она не сможет уже оправиться.