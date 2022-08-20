Бразильцы на острие эволюции. Теперь сильный вратарь – последний защитник

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сегодня, 15:05

Гранды не верят «деревянным» голкиперам.

Нойер возродил древние тренды

Венгр Грошич раздавал передачи ногами, когда ему и Яшину разрешали брать мяч в руки после пасов ногами от напарников. А сейчас делают все, чтобы футбольный матч был интенсивным и зрелищным. Тестируют идею с чистым игровым временем и аутами ногами. Будут еще жестче наказывать за мусорные паузы. Но лишь тридцать лет назад запретили брать мяч в руки после передач от своего.

К революции это не привело. Петер Шмейхель мог забить в АПЛ за сезон столько же, как Пол Инс, но не был мастером короткого паса. Сейчас голкиперы лучших команд АПЛ последних лет – «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», развивают игру ногами. Гвардиола не верил в Джо Харта, тестировали Браво – бывший вратарь «Барселоны» неплохо играл ногами, но слишком часто пропускал.

«Манчестер Сити» знал, кого искать. Голкипера «Бенфики» Эдерсона подобрали, исходя из умений с мячом. Голкипер становился последним защитником и первым плеймейкером. У Сантаны ди Мораеса есть голевые передачи. Конечно, это редкость, но хороший вратарский пас может развить классную комбинацию и контратаку. Умение голкипера играть с мячом ногами также влияет на его уверенность в себе. Он быстрее думает, чем те, которые берут паузу, взяв мяч в руки.

Лучшие вратари не боятся передач

Аналитики шалили, строя графики, где сравнивали эффективность отражения ударов с точностью передач. Получилось, что почти все успешные вратари мира хороши в игре ногами. Там и Алиссон, и аргентинец Вальтер Бенитес из «Ниццы», которого подобрал ПСВ . Скауты Ван Нистелроя отметили голкипера, который хорош в игре и руками, и ногами.

Зоммер не случайно попал на радары МЮ . У швейцарца сильная игра ногами, что отличает его от бедняги Де Хеа. Смело пасует Градецки из «Байера». Часто с мячом Нойер, хотя уступает названным коллегам из Бундеслиги по количеству передач. Тер Штеген тянется за Нойером. Даже Облак, хотя у «Атлетико» другая система игры, старался подтянуть точность передач, как длинных, так и коротких.

Разумеется, стиль влияет – Мартинес и Де Хеа реже пасуют. В прошлом сезоне АПЛ у Давида был 21 пас в среднем на игру, причем лишь по три из десяти дальних передачи оказывались точными. У Эдерсона не намного больше передач, но у него брак выносов намного ниже, а количество аккуратных пасов больше в два раза.

Статистика убила бездумные выносы

Благодаря футбольному анализу ведущие команды мира уже отказались от дальних ударов. Ставка на выстрел ради выстрела не работает, а древнее правило великих британских тренеров – каждую атаку нужно завершать ударом, развили Клопп и Гвардиола. В «Баварии» короли атаки ставят на скорость перемещения игроков и атаки до верного удара. Левандовски не забивал с сорока метров.

С голкиперами случилось нечто подобное. Анализ статистики показал, что незачем выносить мяч вперед, как велела классическая футбольная школа. Эффективность невысокая, а современные правила – позволили разыгрывать мяч от ворот в переделах штрафной площади, сместили акцент на короткие передачи. Вальдес вспоминал, что когда Гвардила в 2008 году в личном разговоре предложил ему пасовать мяч центральным защитникам, то Виктор посчитал Хосепа безумцем.

Голкиперу не понравилась идея, был уверен, что Пике и Пуйоль потеряют мяч под прессингом. Прошло время, случился сезон с шестью трофеями, а оборона «Барселоны» пропустила меньше всех в топ-5. Со временем в футболе стало меньше бездумных выносов. Как показывает опыт того же Робинсона – как-то попал в камеру-паук и десятки раз выносил мяч за пределы поля, эффективностью и не пахло:

Сейчас современному голкиперу надо уметь вынести мяч далеко и точно, как Акинфеев недавно, но параллельно учатся принимать передачи от защитников и качественно играть в короткий пас. У Алиссона в «Ливерпуле» в АПЛ средняя точность передач сейчас 85-86 %, как у лучших полевых игроков более слабых лиг. У Нойера в районе 88 %. Из вратарей мирового уровня выпадает лишь Облак – у него точность передач в 58 %. Но короткие и средние пасы словенец не бракует.

А голкиперы сборной Бразилии вообще в авангарде эволюции. У Эдерсона средняя точность в АПЛ держится на уровне 86.6 %, даже длинные пасы раздает с точностью чуть выше 65 %. Нойер еще круче – 7 из 10 его выносов за чужую половину удачные. Когда Мануэль начал играть последнего защитника, все списывали фокусы на чудачество, а теперь есть четкий тренд. Тренеры ищут голкиперов, которые классно играют в пас.

Гранды неизбежно будут держать линии обороны высоко. Почти все фавориты Лиги чемпионов умеют много владеть мячом. Латерали заменили крайних защитников. Впрочем, мастера передач среди вратарей есть даже у «Брайтона» и «Брентфорда». Хотя понятно, что даже Гвардиола не будет слепо ставить на Эдерсона как главного мастера паса – иногда в АПЛ просто не нужно, чтобы голкипер «Манчестер Сити» часто встречался с мячом.

Но если начать отсчет с момента, когда вратарям запретили брать мяч в руки паса ногой от своего – тридцать лет назад, то видим не революцию, но эволюцию. Гвардиола одним из первых понял, что делать. Пришли к тому, что Нойер говорил в юности. Мануэль выходил из ворот, страхуя защитников еще в «Шальке», ведь если голкипер успел к мячу первым, то нет никакого удара по воротам. Логика с пасами вратарей похожая, только удара твоей команды не будет, если бездумно вынесли мяч вперед.

Так десятилетиями делали вратари поколения старшего Шмейхеля, боялись мяча. А вот сын Петера – Каспер, отражает эволюцию. Много лет назад отдавал по 600 точных пасов за сезон в АПЛ , бракуя почти половину, 47 %. В последнем сезоне в «Лестере» у него уже 900 удачных передач и только 28 % брака, причем короткие пасы датчанин отдает с точностью в 98.8 %. Фантастика! Всего за пять сезонов, хотя речь о сформированном голкипере, которому скоро 36 лет, Шмейхель поднял в полтора раза и количество точных передач, и процент точности, что поражает.

Причем Каспер «одноногий» голкипер, в отличие от Эдерсона, ведь бразилец 18 % передач отдает правой, а 82 % рабочей левой. Вратари будущего будут шикарно играть в пас двумя ногами, это не прихоть, а путь к эффективности. Не только «Бавария» изобретает футбол будущего, но все команды, которым повезло с главными тренерами. Вальдес считал, что нужны безумные защитники для принятия паса у ворот под прессингом, а спустя полтора десятилетия розыгрышем от ворот короткой передачей никого не удивить.