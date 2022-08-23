«Динамо» Загреб – «Буде-Глимт» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Динамо» Загреб – «Буде-Глимт», который состоится 24 августа 2022 года

«Динамо» Загреб

«Динамо» Загреб не играло в прошлом розыгрыше группового этапа Лиге Чемпионов и сейчас рискует вновь оказаться за бортом. Коллектив проиграл первую встречу в один мяч и теперь на своем поле попытается «вернуть должок» норвежскому сопернику. В чемпионате Хорватии команда идет на первом месте с 16 очками и опережает ближайшего соперника на пять баллов.

20 августа «Динамо» Загреб крупно обыграло «Осиек» (5:2) в чемпионате, а 16 числа на выезде уступило в первом матче «Буде-Глимт» (0:1).

«Буде-Глимт»

«Буде-Глимт» уже не является никому неизвестной командой, ведь в прошлом сезоне команда неплохо выступила в Лиге Конференций. На данный момент это самый сильный коллектив в Норвегии, и он находится в 90 минутах от группового этапа Лиги Чемпионов. Тем не менее, преимущество в один мяч очень скользкое, поэтому футболистам необходимо максимально аккуратно отыграть этот поединок.

20 августа «Буде-Глимт» сыграл вничью с «Хам-Кам» (2:2), а 16 числа минимально одолел «Динамо» Загреб (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Загреб – 1.8

Ничья – 3.95

Победит «Буде-Глимт» – 4.05

Статистика

«Буде-Глимт» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей клуба из Хорватии завершились исходом «обе забьют»

«Буде-Глимт» забивал в девяти из десяти последних матчей на выезде

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.95. Предполагаем, что матч будет примерно равным, но норвежский клуб сумеет сохранить необходимый ничейный счет и выйти в группу Лиги Чемпионов.