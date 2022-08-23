«Шериф» – «Пюник» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Европы «Шериф» – «Пюник», который состоится 25 августа 2022 года
«Шериф»
Молдавская команда наделала много шума в прошлой Лиге Чемпионов, но в этот раз квалификацию пройти не смогла и сейчас борется за попадание в Лигу Европы. Первый выездной матч с «Пюником» завершился вничью, а поэтому на своем стадионе у коллектива будет отличный шанс пробиться во второй по уровню европейский турнир. Матч обещает быть интересным и напряженным.
21 августа «Шериф» на выезде уверенно обыграл «Бельцы» (3:0), а 18 числа команда разошлась миром с «Пюником» в Лиге Европы (0:0).
«Пюник»
«Пюник» уже много лет пытается пробиться в групповой этап еврокубков и в этот раз у них самый большой шанс зацепиться за Лигу Европы. На своем поле они не смогли переиграть более известного соперника, однако футболисты имеют в запасе еще 90 минут времени, чтобы порадовать своих болельщиков европейской осенью.
21 августа «Пюник» минимально проиграл «Ван» (0:1) в чемпионате Армении, а 18 числа сыграл вничью с «Шерифом» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шериф» – 1.52
- Ничья – 4
- Победит «Пюник» – 6.8
Статистика
- «Шериф» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей «Пюника» на выезде завершились исходом «обе забьют»
- Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Два из трех поединков команд закончились ничейным результатом
Прогноз
Сделать ставку на победу «Шериф», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. Молдавский коллектив более опытный и сильный, поэтому предполагаем, что проблем на своем стадионе с «Пюником» у него не будет.