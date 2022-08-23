«Шериф» – «Пюник» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Европы «Шериф» – «Пюник», который состоится 25 августа 2022 года

«Шериф»

Молдавская команда наделала много шума в прошлой Лиге Чемпионов, но в этот раз квалификацию пройти не смогла и сейчас борется за попадание в Лигу Европы. Первый выездной матч с «Пюником» завершился вничью, а поэтому на своем стадионе у коллектива будет отличный шанс пробиться во второй по уровню европейский турнир. Матч обещает быть интересным и напряженным.

21 августа «Шериф» на выезде уверенно обыграл «Бельцы» (3:0), а 18 числа команда разошлась миром с «Пюником» в Лиге Европы (0:0).

«Пюник»

«Пюник» уже много лет пытается пробиться в групповой этап еврокубков и в этот раз у них самый большой шанс зацепиться за Лигу Европы. На своем поле они не смогли переиграть более известного соперника, однако футболисты имеют в запасе еще 90 минут времени, чтобы порадовать своих болельщиков европейской осенью.

21 августа «Пюник» минимально проиграл «Ван» (0:1) в чемпионате Армении, а 18 числа сыграл вничью с «Шерифом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шериф» – 1.52

Ничья – 4

Победит «Пюник» – 6.8

Статистика

«Шериф» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Пюника» на выезде завершились исходом «обе забьют»

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Два из трех поединков команд закончились ничейным результатом

Прогноз

Сделать ставку на победу «Шериф», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. Молдавский коллектив более опытный и сильный, поэтому предполагаем, что проблем на своем стадионе с «Пюником» у него не будет.