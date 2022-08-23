«Антверпен» – «Башакшехир» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Конференций «Антверпен» – «Башакшехир», который состоится 25 августа 2022 года

«Антверпен»

Бельгицйцы смогли выстоять в первом мачте в Турции и завершили матч вничью. Теперь команда постарается за счет поддержки своих трибун показать хорошую игру и прорваться в групповой турнир Лиги Конференций, в котором ей определенно по силам побороться за выход. В чемпионате Бельгии «Антверпен» показывает максимальный результат, набрав 12 очков за первые четыре стартовых тура.

18 августа «Антверпен» выстоял ничью на выезде с «Башкашехиром» (1:1) в Лиге Конференций, а 14 числа в чемпионате обыграл «Эйпен» (1:0).

«Башакшехир»

В прошлом сезоне «Башакшехир» с большим трудом вырвал четвертое место в чемпионате Турции, завоевав право играть в квалификации Лиги Конференций. Коллектив уже прошел два этапа, но на своем поле не смог обыграть последнего соперника. Теперь турецкому клубу необходимо проявить себя на выезде и пробиться в группу нового европейского турнира. В чемпионате Турции «Башакшехир» занимает второе место с семью очками после трех туров.

21 августа «Башакшехир» обыграл на своем поле «Кайсериспор» (2:0), а 18 числа сыграл вничью с «Антверпеном» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Антверпен» – 2.2

Ничья – 3.4

Победит «Башакшехир» – 3.3

Статистика

«Антверпен» не знает поражений на протяжении 15 матчей подряд

Четыре из шести выездных матчей «Башакшехира» завершились исходом «обе забьют»

«Антверпен» забивал в восьми из десяти последних домашних матчах

Прогноз

Сделать ставку на победу «Антверпена», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Команда максимально успешно выступает в чемпионате и имеет все шансы одержать победу на своем поле и выйти в группу Лиги Конференций.