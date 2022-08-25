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«Фрайбург» — «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 18:08
«Фрайбург» — «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Фрайбург» — «Бохум», который состоится 26 августа 2022 года

«Фрайбург»

По итогам прошлого сезона «Фрайбург» занял шестое место в чемпионате Германии. В трёх товарищеских встречах из пяти предсезонных «бразильцы из Брайсгау» взяли верх над своими соперниками. В 1/32 Кубка Германии после дополнительного времени со счётом 2:1 «Фрайбург» одержал верх над «Кайзерслаутерном». В матче первого тура Бундеслиги в гостях всухую, забив четыре гола, «красно-белые» выиграли «Аугсбург» в гостях. На своём поле дортмундской «Боруссии» команда уступила (1:3).

На прошлых выходных с минимальным счётом на выезде «Фрайбург» обыграл команду «Штутгарт».

«Бохум»

«Несгибаемые» по итогам сезона 2021/2022 заняли тринадцатое место. Летом из девяти товарищеских поединков в пяти команда обыграли своих оппонентов. Над командой «Виктория» Берлин со счётом 3:0 «несгибаемые» взяли верх в 1/32 Кубка Германии. В первом туре с разницей в один гол команда проиграла «Майнцу» на своём поле. Со счётом 2:3 «Бохум» уступил «Хоффенхайму» на выезде.

С разгромным счётом в прошлые выходные «несгибаемые» были повержены мюнхенской «Баварией».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фрайбург» – 1.48
  • Ничья – 4.80
  • Победит «Бохум» – 6.40
  • Победит «Фрайбург» с форой -1.5 – 2.20
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.29

Статистика

  • В шести поединках из десяти последних «Фрайбург» обыграл своих соперников
  • За аналогичный период в четырёх матчах «Бохум» выиграл
  • Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

После разгромного поражения в прошлом туре «Бохум» постарается реабилитироваться. От гостей следует ожидать голов. Сложно отдать предпочтение той или иной команде. Компания Pinnacle на исход «тотал больше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 1.60.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк фрайбург
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