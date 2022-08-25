«Фрайбург» — «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Фрайбург» — «Бохум», который состоится 26 августа 2022 года

«Фрайбург»

По итогам прошлого сезона «Фрайбург» занял шестое место в чемпионате Германии. В трёх товарищеских встречах из пяти предсезонных «бразильцы из Брайсгау» взяли верх над своими соперниками. В 1/32 Кубка Германии после дополнительного времени со счётом 2:1 «Фрайбург» одержал верх над «Кайзерслаутерном». В матче первого тура Бундеслиги в гостях всухую, забив четыре гола, «красно-белые» выиграли «Аугсбург» в гостях. На своём поле дортмундской «Боруссии» команда уступила (1:3).

На прошлых выходных с минимальным счётом на выезде «Фрайбург» обыграл команду «Штутгарт».

«Бохум»

«Несгибаемые» по итогам сезона 2021/2022 заняли тринадцатое место. Летом из девяти товарищеских поединков в пяти команда обыграли своих оппонентов. Над командой «Виктория» Берлин со счётом 3:0 «несгибаемые» взяли верх в 1/32 Кубка Германии. В первом туре с разницей в один гол команда проиграла «Майнцу» на своём поле. Со счётом 2:3 «Бохум» уступил «Хоффенхайму» на выезде.

С разгромным счётом в прошлые выходные «несгибаемые» были повержены мюнхенской «Баварией».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фрайбург» – 1.48

Ничья – 4.80

Победит «Бохум» – 6.40

Победит «Фрайбург» с форой -1.5 – 2.20

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.29

Статистика

В шести поединках из десяти последних «Фрайбург» обыграл своих соперников

За аналогичный период в четырёх матчах «Бохум» выиграл

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

После разгромного поражения в прошлом туре «Бохум» постарается реабилитироваться. От гостей следует ожидать голов. Сложно отдать предпочтение той или иной команде. Компания Pinnacle на исход «тотал больше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 1.60.