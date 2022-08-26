«Монца» – «Удинезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Монца» – «Удинезе», который состоится 26 августа 2022 года

«Монца»

«Монца» неудачно стартовала в первых матчах Серии А и еще не набирал очков. Тем не менее, команда доукомплектовалась опытными футболистами, а также в скором времени возможна смена тренерского штаба. В домашней игре с типичным середняком чемпионата Италии у хозяев будет хорошая возможность побороться зао очки.

21 августа «Монца» крупно проиграла на выезде «Наполи» (0:4), а 13 числа на своем поле уступила «Торино» (1:2).

«Удинезе»

«Удинезе» недалеко ушел от нынешнего соперника и заработал в первых двух турах лишь одно набранное очко. Коллектив вряд ли будет претендовать на самые высокие места в Серии А, но за место в середине таблицы точно будет бороться. Матч с «Монцой» на выезде будет непростым, ведь соперник приложит все силы, чтобы убрать «0» в графе набранных очков.

20 августа «Удинезе» сыграл вничью с «Салернитаной» (0:0), а 13 числа уступил на выезде «Милану» (2:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монца» – 3

Ничья – 3.5

Победит «Удинезе» – 2.35

Статистика

«Монца» проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Удинезе» завершились исходом «обе забьют»

«Монца» забивала в восьми из десяти поединках за последнее время

Прогноз

Сделать ставку на победу «Монцы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3. Создается впечатление, что команда готова к своей первой победе в Серии А. Прогнозируем минимальный успех хозяев в этой встрече.