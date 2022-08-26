«Лацио» – «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Интер», который состоится 26 августа 2022 года
«Лацио»
Римский клуб прошлый сезон провел неважно и не смог навязать борьбу за первую четверку и Лигу Чемпионов. В этом футбольном году «Лацио» в первых двух встречах набрал уже четыре очка и футболистов ждет настоящее испытание серебряным призером Серии А прошлого сезона. Матч обещает быть напряженный, а интрига возможно сохранится до самого финального свистка.
20 августа «Лацио» сыграл вничью с «Торино» (0:0), а 14 числа на своем стадионе минимально обыграл «Болонью» (2:1).
«Интер»
«Черно-синие» остановились буквально в одном шаге от второго чемпионства подряд, но уступили его «Милану». Теперь команда хочет вернуть себе титул, а в команду вернулся их бомбардир Ромело Лукаку, который не заиграл в «Челси». После двух туров Серии А «Интер» имеет шесть очков и едет в Рим исключительно за победой, а чтобы ее добить, коллективу придется приложить немало усилий.
20 августа «Интер» крупно обыграл «Специю» (3:0), а 13 числа на выезде одолел новичка «Лечче» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лацио» – 4.2
- Ничья – 3.9
- Победит «Интер» – 1.9
Статистика
- «Лацио» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Интер» выиграл семь из десяти выездных поединков за последнее время
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Интер» не может выиграть у «Лацио» в Риме уже три встречи подряд
Прогноз
Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.9. «Лацио» на своем поле является очень неуступчивым соперником и команде по силам создать проблемы фавориту этого противостояния. Прогнозируем, что клубы поделят очки.