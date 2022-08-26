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«Лацио» – «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 09:32
«Лацио» – «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Интер», который состоится 26 августа 2022 года

«Лацио»

Римский клуб прошлый сезон провел неважно и не смог навязать борьбу за первую четверку и Лигу Чемпионов. В этом футбольном году «Лацио» в первых двух встречах набрал уже четыре очка и футболистов ждет настоящее испытание серебряным призером Серии А прошлого сезона. Матч обещает быть напряженный, а интрига возможно сохранится до самого финального свистка.

20 августа «Лацио» сыграл вничью с «Торино» (0:0), а 14 числа на своем стадионе минимально обыграл «Болонью» (2:1).

«Интер»

«Черно-синие» остановились буквально в одном шаге от второго чемпионства подряд, но уступили его «Милану». Теперь команда хочет вернуть себе титул, а в команду вернулся их бомбардир Ромело Лукаку, который не заиграл в «Челси». После двух туров Серии А «Интер» имеет шесть очков и едет в Рим исключительно за победой, а чтобы ее добить, коллективу придется приложить немало усилий.

20 августа «Интер» крупно обыграл «Специю» (3:0), а 13 числа на выезде одолел новичка «Лечче» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лацио» – 4.2
  • Ничья – 3.9
  • Победит «Интер» – 1.9

Статистика

  • «Лацио» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
  • «Интер» выиграл семь из десяти выездных поединков за последнее время
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Интер» не может выиграть у «Лацио» в Риме уже три встречи подряд

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.9. «Лацио» на своем поле является очень неуступчивым соперником и команде по силам создать проблемы фавориту этого противостояния. Прогнозируем, что клубы поделят очки.

Все комментарии
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сегодня в 12:35
Фаворит матча «Интер»
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th2wek45fstx
сегодня в 10:35
Победу одержит «Интер»
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