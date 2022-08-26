«Лацио» – «Интер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Интер», который состоится 26 августа 2022 года

«Лацио»

Римский клуб прошлый сезон провел неважно и не смог навязать борьбу за первую четверку и Лигу Чемпионов. В этом футбольном году «Лацио» в первых двух встречах набрал уже четыре очка и футболистов ждет настоящее испытание серебряным призером Серии А прошлого сезона. Матч обещает быть напряженный, а интрига возможно сохранится до самого финального свистка.

20 августа «Лацио» сыграл вничью с «Торино» (0:0), а 14 числа на своем стадионе минимально обыграл «Болонью» (2:1).

«Интер»

«Черно-синие» остановились буквально в одном шаге от второго чемпионства подряд, но уступили его «Милану». Теперь команда хочет вернуть себе титул, а в команду вернулся их бомбардир Ромело Лукаку, который не заиграл в «Челси». После двух туров Серии А «Интер» имеет шесть очков и едет в Рим исключительно за победой, а чтобы ее добить, коллективу придется приложить немало усилий.

20 августа «Интер» крупно обыграл «Специю» (3:0), а 13 числа на выезде одолел новичка «Лечче» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 4.2

Ничья – 3.9

Победит «Интер» – 1.9

Статистика

«Лацио» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Интер» выиграл семь из десяти выездных поединков за последнее время

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Интер» не может выиграть у «Лацио» в Риме уже три встречи подряд

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.9. «Лацио» на своем поле является очень неуступчивым соперником и команде по силам создать проблемы фавориту этого противостояния. Прогнозируем, что клубы поделят очки.