«Эльче» — «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Эльче» — «Реал Сосьедад», который состоится 27 августа 2022 года.

«Эльче»

По итогам сезона 2021/2022 «зелёно-полосатые» заняли тринадцатое место в чемпионате Испании. В трёх товарищеских матчах из шести предсезонных команда взяла верх над оппонентами. Начало нового сезона выдалось не самым лучшим образом для «Эльче». В матче первого тура на выезде команда проиграла всухую «Бетису», пропустив три мяча. На своём поле в следующем туре «зелёно-полосатые» раскатали ничью с «Альмерией».

В прошлой встрече с «Реал Сосьедадом» в апреле этого года «Эльче» уступил со счётом 1:2.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» занял шестую строчку турнирной таблицы Примеры по итогам прошлого сезона. Команда провела летом шесть товарищеских встреч, из которых в двух «бело-голубые» одержали победы. В матче первого тура в гостях «Реал Сосьедад» с минимальным счётом взял верх над «Кадисом» со счётом 1:0. Кубо на двадцать четвёртой минуте матча принёс победу своей команде, поразив ворота соперника.

На прошлых выходных «бело-голубые» дома со счётом 1:4 проиграли каталонской «Барселоне».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эльче» – 3.55

Ничья – 3.20

Победит «Реал Сосьедад» – 2.24

Победит «Реал Сосьедад» с форой -1.5 – 4.20

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.29

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.60

Статистика

В четырёх матчах из десяти последних «Эльче» выиграл

«Реал Сосьедад» за аналогичный период взял верх над соперниками в таком же количестве поединков

Четыре из пяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

Восьмой год пошёл как «Эльче» не выигрывает у «Реал Сосьедада». «Бело-голубые» после разгромного поражения от «Барсы» в предстоящем поединке постараются реабилитироваться. Компания Pinnacle на победу «Реал Сосьедада» предлагает коэффициент 2.24.