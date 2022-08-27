«Кёльн» — «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Кёльн» — «Штутгарт», который состоится 28 августа 2022 года

«Кёльн»

После трёх туров «Кёльн» занимает восьмую строчку турнирной таблицы Бундеслиги. При четырёх пропущенных голах у команды шесть забитых. Начало нового сезона выдалось для «красно-белых» успешным. В первом туре на своём поле команда одержала победу с разницей в два мяча над «Шальке». Результативной ничьёй завершилась встреча с «Лейпцигом» на выезде. В матче финальной стадии квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА дома «Кёльн» уступил венгерскому «Фехервару». В третьем туре «красно-белые» раскатали ничью с «Айнтрахтом».

«Кёльн» сумел отыграться в ответном матче с «Фехерваром». Немецкая команда выиграла со счётом 3:0 и прошла далее.

«Штутгарт»

С двумя очками после трёх матчей «швабы» находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата Германии. Команда поразила ворота своих соперников три раза, пропустила четыре. С «Лейпцигом» на своём поле в матче первого тура «Штутгарт» разошёлся миром. Пропустив гол на пятой добавленной минуте в конце поединка, «швабы» упустили победу в игре с «Вердером». На прошлых выходных дома с минимальным счётом «Штутгарт» уступил «Фрайбургу».

Товарищеская встреча с «Санкт-Галленом» завершилась со счётом 3:0 в пользу «швабов».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кёльн» – 2.12

Ничья – 3.70

Победит «Штутгарт» – 3.35

Победит «Кёльн» с форой -1.5 – 3.50

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.66

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.23

Статистика

Из десяти последних матчей «Кёльн» выиграл в четырёх

«Штутгарт» за аналогичный период одержал победы в семи встречах

Четыре из пяти очных встреч завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Принимая во внимание статистику личного противостояния команд, сложно рассмотреть явного фаворита в этой паре. Команды между собой играют в оборонительный футбол и не радуют болельщиков обилием голов. Компания Pinnacle на исход «тотал меньше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 2.23.