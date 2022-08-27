«Вердер» — «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Вердер» — «Айнтрахт», который состоится 28 августа 2022 года
«Вердер»
«Бременцы» на данный момент занимают девятую строчку турнирной таблицы Бундеслиги. Команда ещё ни разу не проигрывала с начала нового сезона. После трёх туров «зелёно-белые» забили семь голов, пропустили на один меньше. В первом туре, пропустив за шесть минут до окончания основного времени, «Вердер» упустил победу в выездном матче с «Вольфсбургом». На своём поле в игре со «Штутгартом» удача уже была на стороне «музыкантов». Гол Берка на пятой добавленной минуте в конце поединка позволил «Вердеру» избежать поражения.
На прошлых выходных в гостях «бременцы» одержали волевую победу. Проигрывая по ходу матча дортмундской «Боруссии» в два мяча, «зелёно-белые» выиграли соперника со счётом 3:2.
«Айнтрахт»
После трёх туров «орлы» на пятнадцатом месте. Команда ещё не выигрывала в новом сезоне. При трёх забитых «Айнтрахт» пропустил восемь мячей в свои ворота. В первом туре на своём поле «орлы» с разгромным счётом проиграли мюнхенской «Баварии». Мадридскому «Реалу» команда уступила в два мяча в финальном матче Суперкубка УЕФА. Обменявшись голами, «Айнтрахт» сыграл вничью с «Гертой» на их поле.
В третьем туре «орлы» раскатали ничью со счётом 1:1 на своём поле с «Кёльном».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вердер» – 2.44
- Ничья – 3.60
- Победит «Айнтрахт» – 2.85
- Победит «Вердер» с форой -1.5 – 4.20
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.29
Статистика
- Только в двух поединках из десяти последних «Вердер» уступил
- «Айнтрахт» проиграл в таком же количестве матчей за аналогичный период
- На поле «бременцев» четыре матча из пяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — да».
Прогноз
«Музыканты» после волевой победы над «Боруссией» на кураже сумеют взять три очка в поединке с «орлами». Компания Pinnacle на победу «Вердера» предлагает коэффициент 2.44.