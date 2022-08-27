«Вердер» — «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1661591643

сегодня, 12:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Вердер» — «Айнтрахт», который состоится 28 августа 2022 года

«Вердер»

«Бременцы» на данный момент занимают девятую строчку турнирной таблицы Бундеслиги. Команда ещё ни разу не проигрывала с начала нового сезона. После трёх туров «зелёно-белые» забили семь голов, пропустили на один меньше. В первом туре, пропустив за шесть минут до окончания основного времени, «Вердер» упустил победу в выездном матче с «Вольфсбургом». На своём поле в игре со «Штутгартом» удача уже была на стороне «музыкантов». Гол Берка на пятой добавленной минуте в конце поединка позволил «Вердеру» избежать поражения.

На прошлых выходных в гостях «бременцы» одержали волевую победу. Проигрывая по ходу матча дортмундской «Боруссии» в два мяча, «зелёно-белые» выиграли соперника со счётом 3:2.

«Айнтрахт»

После трёх туров «орлы» на пятнадцатом месте. Команда ещё не выигрывала в новом сезоне. При трёх забитых «Айнтрахт» пропустил восемь мячей в свои ворота. В первом туре на своём поле «орлы» с разгромным счётом проиграли мюнхенской «Баварии». Мадридскому «Реалу» команда уступила в два мяча в финальном матче Суперкубка УЕФА . Обменявшись голами, «Айнтрахт» сыграл вничью с «Гертой» на их поле.

В третьем туре «орлы» раскатали ничью со счётом 1:1 на своём поле с «Кёльном».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вердер» – 2.44

Ничья – 3.60

Победит «Айнтрахт» – 2.85

Победит «Вердер» с форой -1.5 – 4.20

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.29

Статистика

Только в двух поединках из десяти последних «Вердер» уступил

«Айнтрахт» проиграл в таком же количестве матчей за аналогичный период

На поле «бременцев» четыре матча из пяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

«Музыканты» после волевой победы над «Боруссией» на кураже сумеют взять три очка в поединке с «орлами». Компания Pinnacle на победу «Вердера» предлагает коэффициент 2.44.