«Хетафе» — «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Хетафе» — «Вильярреал», который состоится 28 августа 2022 года

«Хетафе»

«Тёмно-синие» провели две встречи в новом сезоне. Пока «Хетафе» занимает последнюю строчку турнирной таблицы Ла Лиги. При одном забитом мяче команда пропустила шесть. Ни одного очка «городские» не набрали на данный момент. В одном товарищеском поединке из шести предсезонных «тёмно-синие» одержали победу над противником. В матче первого тура чемпионата Испании на своём поле всухую, пропустив три мяча, «Хетафе» уступил мадридскому «Атлетико».

На выезде в игре следующего тура «городские» со счётом 1:3 проиграли «Жироне».

«Вильярреал»

После двух туров «жёлтая подлодка» находится на втором месте в чемпионате Испании. Команда не только ещё не теряла очки, но и не пропускала в новом сезоне. Пять раз «Вильярреал» поразил ворота своих соперников. В первом туре «жёлтая подлодка», не пропустив ни одного мяча, обыграла «Вальядолид» на их поле. Первый тайм не порадовал болельщиков голами, а во втором гол Джексона и дубль Баены принесли победу «жёлтой подлодке». В матче финального этапа квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА «Вильярреал» прошёл со счётом 6:2 по сумме двух встреч хорватскую команду «Хайдук».

На прошлых выходных в гостях «жёлтая подлодка» со счётом 2:0 одержала победу над мадридским «Атлетико».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хетафе» – 4.40

Ничья – 3.40

Победит «Вильярреал» – 1.92

Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 3.45

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.38

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.56

Статистика

Четыре матча подряд «Хетафе» проигрывает

Выигрышная серия «Вильярреала» насчитывает шесть поединков к ряду

С 2019 года «тёмно-синие» не выигрывают у «жёлтой подлодки».

Прогноз

В предыдущих матчах «Вильярреал» обыграл более сильных соперников, чем «Хетафе». «Жёлтая подлодка» не пропускала ещё в новом сезоне. «Хетафе» не смогут в предстоящем поединке взять даже одно очко. Компания Pinnacle на победу «Вильярреала» предлагает коэффициент 1.92.