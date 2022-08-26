«Спартак» верит хулигану из «Барселоны». Кейта издевался над партнерами и не заиграл в Серии А

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У воспитанника «блаугранас» есть мечта – повзрослеть.

Кейта выгнали из «Барселоны» за хулиганство

Травля всегда выделяет обиженного жизнью ребенка. Садистические методы часто применяют бывшие жертвы эмоционального или физического насилия. А когда речь о чужом среди вроде своих – Бальде родился в Испании в многодетной сенегальской семье, причины на поверхности. Возможно, его самого донимали? Кейта хотел казаться самым крутым в «Ла Массии», где оказался рано, в девять лет.

Забивал много – сотни мячей, в пятнадцать лет форвард вместе с молодежным составом отправился на турнир в Катар. Там начал травить напарников. Одному насыпал в постель льда в отеле, других закрыл в номерах и испортил замочные скважины. Понятно, что речь о подростке с невероятным коктейлем гормонов, но «юмор» Бальде каталонцы не оценили, хотя Кейта пытался оправдаться.

Форварда отправили в аренду перед уходом в «Лацио». В римской академии в сенегальца верили, ждали целый год – из-за правил ЕС не мог играть сразу. Десять лет назад юный форвард дебютировал в главной лиге кальчо. Первый сезон получился удачным, 5 голов и 4 ассиста. Бальде номинировали на звание лучшего молодого футболиста сезона, но награду предсказуемо забрал Погба.

Кейта четыре года подряд получал практику в «Лацио», но лишь в последнем сезоне выдал классную результативность. А после совершил ошибку – перешел в «Монако». Во Франции молодой футболист не закрепился. В «Интере» и в «Сампдории» в аренде не получил то, на что рассчитывал. В результате всплыл в «Кальяри», но вот незадача – Бальде с командой вылетел из Серии А.

Нападающий, который столько лет жил в Италии и привык к высшему дивизиону, не хочет кататься по городам второй лиги. Как раз удобно всплыло предложение «Спартака». В московском клубе зарплата будет выше, чем в скромной команде из Италии. Хотя Кейта не всегда бежит за деньгами. Сам отказался продлевать контракт с «Барселоной» в юности.

Абаскаль получил разрешение на трансферы

Гильермо общался с новыми боссами «Спартака». Дали денег на парочку точечных трансферов. Приоритет – форвард и полузащитник. Ищут глубинного плеймейкера для конкуренции с Умяровым, ведь Мартинс и Зобнин на своих местах. А вот место Николсона может занять Бальде, ведь подписание сенегальца заставит ямайца подумать об уходе.

«Спартаку» с «4-4-2» глупо оставаться с двумя нападающими. А если Николсон, Бальде и Соболев останутся в заявке минимум до зимы, то запаса прочности хватит. Все довольно высокие, крепкие, но если Шамар – центральный форвард, то у Соболева и Бальде навыки смещения на фланги. Их проще представить в дуэте, если использовать Промеса в роли «десятки», пускай такая роль голландцу не по душе.

Также есть еще один вариант замены Мозеса. После подписания свободного агента Бальде можно придумать еще одну фишку. Можно сделать из Соболева форварда-плеймейкера в стиле Дзюбы времен «Зенита». Ему такое амплуа ближе, чем роль Азмуна строго в чужой штрафной площади. Судя по старту сезона, Александр может развить склонности к гибридным ролям, столь модным в современном футболе.

А Бальде будет напарником Промеса, если заиграет. Странно ставить на Соболева как на свободного художника? Так ведь Мозес тоже не «десятка», а оказался полезен в роли человека без позиции. Плюс Бальде может играть на фланге, как и Промес. Тогда будет схема «4-3-3», она тоже подходит Абаскалю. Свободный агент пригодится «Спартаку», независимо от решения Николсона.

Агент Шамара передал недвусмысленное послание – не устраивают выходы на пять минут. Ямаец может сорваться в другой клуб. Намекали на переговоры с французскими командами. Но даже если Шамар останется, «Спартаку» нужен был третий нападающий на случай травм и дисквалификаций. Или усталости, ведь Кубок России проведут по новому формату, снова цикл из двух матчей в неделю.

У Бальде будет бешеная мотивация этой осенью

Кейта хочет попасть в заявку на чемпионат мира. Кубок Африки 2021, который Сенегал имени Мане, Кулибали и Менди выиграл, форвард начал в основе рядом с Диа, но потом тренер поменял рисунок игры. Бальде сначала был в ротации, позже оказался на скамейке. В финале против Египта не вышел на поле, проиграл борьбу еще одному «сбитому летчику» — Дьедью из чемпионата Турции.

Но конкурент сейчас с травмой, Диа из «Салернитаны» на лавке, а Хабиб Диалло представляет середняка Лиги 1. У тренера Алиу Сиссе есть великолепный Мане, а дополнить его класс в атаке равноценными напарниками невозможно. Шанс для Бальде Кейта. Если сенегалец заиграет в «Спартаке», то появится против Нидерландов, Катара и Эквадора на чемпионате мира в основе.

Мотивация бешеная, в старательности футболиста нет сомнений. Абаскаль правильно сделал, что обратил внимание именно на Кейта. Бальде в «Кальяри» совсем не блистал, но подходит «Спартаку» для грамотной ротации. Во-первых, аккуратнее расстается с мячом, чем многие форварды. Во-вторых, классно прессингует, может протащить мяч вперед. Кейта – «спартаковского» формата.

Отчасти потому, что формат этот широкий, включает вроде бы разных, но одинаково хитрых ребят от Эменике и Дзюбы до Зе Луиша и Адриано. Лентяи, которые мало бегают, и пахари добивались успехов. «Спартак» для нападающих не гиблое место. Заиграли самые разные, даже нестабильные, вроде Ларссона. Вот и Кейта нестабильный, в «Кальяри» частенько промахивался.

Но там уровень команды и напарников намного ниже, а вот класс защитных линий в Серии А намного выше, чем в РПЛ . В Кейта разуверились на высоком уровне – как у «Лацио» и «Интера», но в «Спартаке» с ним можно пошуметь, как с Адриано после ужасного отрезка в «Милане». Тем более если бразилец оставался разгильдяем, то Кейта поменялся.

Вчерашний хулиган активно пытается остепениться

Начали с того, как юный Бальде творил дичь в родной Испании, а продолжим разговором о настоящем. Физически Кейта — машина, как Роналду, может работать моделью. Также стал меценатом. Под руководством его мамы в Сенегале построили пару школ. А во время пандемии Кейта увидел по телевизору в новостях, как африканские беженцы рассказывают, что их обманули в Испании.

Приехали собирать фрукты, а спали под открытым небом. Бальде подключил активиста, который занимается такими вопросами, пытался анонимно устроить беженцев работать в отели Монте-Карло, там предсказуемо отказали. Зато футболист закрыл вопрос с жильем для бедняг, хотя пришлось назвать имя. Арендодателей настораживало, что наперед оплачивают жилье мужчинам из Африки.

Кейта взрослеет не без помощи итальянской жены Симоны Гуатьери, которая на пять лет мудрее мужа. Три месяца назад сыграли свадьбу, у пары уже двое маленьких деток. Очевидно, что «Спартак» вел переговоры не только с футболистом и его агентом, а и с женой. Итальянка согласилась на переезд в Москву. Значит, Абаскаль не останется с двумя нападающими в заявке, что хорошо.

У «Спартака» появятся варианты. Нет в академии клуба сильного юного форварда, поэтому берут Кейта с каталонской школой. Осталось понять, почему Бальде мажет? Работа для Абаскаля, и тогда «Спартак» не прогадает. Если за полем нет проблем с дисциплиной и личной жизнью, то списанные таланты в 27 лет точно не худшие новички, особенно в нынешних реалиях.