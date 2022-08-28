«Астон Вилла» — «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 03:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Астон вилла» — «Вест Хэм», который состоится 28 августа 2022 года

«Астон Вилла»

После трёх матчей «вилланы» занимают пятнадцатую строчку турнирной таблицы. При трёх забитых мячах у команды шесть пропущенных. В матче первого тура «львы» на выезде всухую, пропустив два гола, проиграли «Борнмуту». С разницей в один мяч в матче следующего тура «вилланы» обыграли «Эвертон» на своём поле. «Кристал Пэласу» в третьем туре в гостях «Астон Вилла» уступила. На три пропущенных гола «львы» сумели ответить только тремя.

В 1/32 Кубка английской лиги, пропустив первыми, «Астон Вилла» уверенно взяла верх над «Болтоном» со счётом 4:1.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» ещё не радовали своих болельщиков забитыми голами в новом сезоне. После трёх игр команда пропустила пять мячей и занимает последнее место в чемпионате Англии. На своём поле в первом туре «Вест Хэм» проиграл «Манчестеру Сити». Через неделю с минимальным счётом в гостях «железные» уступили «Ноттингему Форест». В финальном матче квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА «молотобойцы» обыграли датский «Виборг» со счётом 6:1 по сумме двух встреч и прошли далее.

На прошлых выходных «Вест Хэм» со счётом 0:2 проиграл дома «Брайтону».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» – 2.34

Ничья – 3.40

Победит «Вест Хэм» – 3.15

Победит «Астон Вилла» с форой -1.5 – 4.20

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.91

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93

Статистика

В шести матчах из десяти последних «Астон Вилла» взяла верх над своими соперниками

За аналогичный период «молотобойцы» выиграли только в трёх поединках

Пять последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

В четырёх последних очных встречах «Вест Хэм» одерживал победы над «львами». Сейчас у «вилланов» есть отличная возможность взять реванш. Компания Pinnacle на победу «Астон Виллы» предлагает коэффициент 2.34.