«Верона» – «Аталанта» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Верона» – «Аталанта», который состоится 28 августа 2022 года

«Верона»

«Верона» не очень удачно стартовала в новом сезоне Серии А и после двух туров набрала всего одно очко. Команда славится тем, что на своем стадионе способна создать много проблем более сильным соперником, поэтому матч вряд ли пройдет в одни ворота. Очень вероятно, что футбол между клубами не будет закрытым и порадует забитыми мячами.

21 августа «Верона» сыграла вничью с «Болоньей» (1:1), а 15 числа крупно проиграла на своем поле «Наполи» (2:5).

«Аталанта»

Клуб из Бергамо набрал четыре очка в двух матчах и старается с самого старта закрепиться среди лидеров Серии А. «Аталанта» осталась без еврокубков в этом футбольном году, поэтому футболисты могут ответственно готовиться к каждому матчу чемпионата, экономя дополнительные силы. «Сине-черные» едут в Верону исключительно за победой, которая позволит им подняться еще выше в турнирной таблице.

21 августа «Аталанта» не смогла удержать победу над «Миланом» (1:1), а ранее на выезде оказалась сильнее «Сампдории» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Верона» – 4

Ничья – 4

Победит «Аталанта» – 1.85

Статистика

«Верона» выиграла только три встречи из десяти последних в чемпионате Италии

Шесть из десяти последних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют»

«Верона» проиграла три из четырех последних матчей на своем поле клубу из Бергамо

Прогноз

Сделать ставку на «Аталанту», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Хозяева на данный момент выглядят более уверенно и стабильно. Прогнозируем минимальную победу клуба из Бергамо в этой встрече.