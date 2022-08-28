«Верона» – «Аталанта» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Верона» – «Аталанта», который состоится 28 августа 2022 года
«Верона»
«Верона» не очень удачно стартовала в новом сезоне Серии А и после двух туров набрала всего одно очко. Команда славится тем, что на своем стадионе способна создать много проблем более сильным соперником, поэтому матч вряд ли пройдет в одни ворота. Очень вероятно, что футбол между клубами не будет закрытым и порадует забитыми мячами.
21 августа «Верона» сыграла вничью с «Болоньей» (1:1), а 15 числа крупно проиграла на своем поле «Наполи» (2:5).
«Аталанта»
Клуб из Бергамо набрал четыре очка в двух матчах и старается с самого старта закрепиться среди лидеров Серии А. «Аталанта» осталась без еврокубков в этом футбольном году, поэтому футболисты могут ответственно готовиться к каждому матчу чемпионата, экономя дополнительные силы. «Сине-черные» едут в Верону исключительно за победой, которая позволит им подняться еще выше в турнирной таблице.
21 августа «Аталанта» не смогла удержать победу над «Миланом» (1:1), а ранее на выезде оказалась сильнее «Сампдории» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Верона» – 4
- Ничья – 4
- Победит «Аталанта» – 1.85
Статистика
- «Верона» выиграла только три встречи из десяти последних в чемпионате Италии
- Шесть из десяти последних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют»
- «Верона» проиграла три из четырех последних матчей на своем поле клубу из Бергамо
Прогноз
Сделать ставку на «Аталанту», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Хозяева на данный момент выглядят более уверенно и стабильно. Прогнозируем минимальную победу клуба из Бергамо в этой встрече.