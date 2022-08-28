«Реймс» — «Лион» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Реймс» — «Лион», который состоится 28 августа 2022 года

«Реймс»

Команде не удался старт Лиги 1 в этом сезоне и после трех туров она занимает предпоследнее место в турнирной таблице с одним набранным баллом. В домашнем поединке с «Лионом» коллективу придется собраться с силами и показать более качественный футбол, который поможет набрать очки и сдвинуться с самых низов таблицы. Поединок будет интересным и зрелищным.

21 августа «Реймс» сыграл вничью со «Страсбуром» (1:1), а 14 числа на своем поле уступил «Клермону» (2:4).

«Лион»

«Лион» сыграл только два матча и смог в них победить. Место в турнирной таблице обсуждать не актуально, так как сыграно очень мало поединков. В предстоящем матче с «Реймсом» от клуба будут ждать уверенной игры, которая должна привести к победе. Три очка подряд для коллектива станут хорошим результатом и позволит ему выйти в первую тройку команд, даже имея на одну сыгранную игру меньше.

19 августа «Лион» крупно обыграл на своем поле «Труа» (4:1), а пятого числа вырвал победу у новичка «Аяччо» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реймс» – 4.3

Ничья – 4.15

Победит «Лион» – 1.73

Статистика

«Реймс» не знает победу уже пять поединков подряд во всех турнирах

«Лион» проиграл только три матча из десяти во всех турнирах

Три последних матча между командами на поле «Реймса» завершились ничейным результатом

Четыре последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Лиона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Гости провалили прошлый сезон Лиги 1 и теперь настроены очень решительно. Прогнозируем еще одну очередную победу «Лиона».