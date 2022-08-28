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«Реймс» — «Лион» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 16:36
«Реймс» — «Лион» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Реймс» — «Лион», который состоится 28 августа 2022 года

«Реймс»

Команде не удался старт Лиги 1 в этом сезоне и после трех туров она занимает предпоследнее место в турнирной таблице с одним набранным баллом. В домашнем поединке с «Лионом» коллективу придется собраться с силами и показать более качественный футбол, который поможет набрать очки и сдвинуться с самых низов таблицы. Поединок будет интересным и зрелищным.

21 августа «Реймс» сыграл вничью со «Страсбуром» (1:1), а 14 числа на своем поле уступил «Клермону» (2:4).

«Лион»

«Лион» сыграл только два матча и смог в них победить. Место в турнирной таблице обсуждать не актуально, так как сыграно очень мало поединков. В предстоящем матче с «Реймсом» от клуба будут ждать уверенной игры, которая должна привести к победе. Три очка подряд для коллектива станут хорошим результатом и позволит ему выйти в первую тройку команд, даже имея на одну сыгранную игру меньше.

19 августа «Лион» крупно обыграл на своем поле «Труа» (4:1), а пятого числа вырвал победу у новичка «Аяччо» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Реймс» – 4.3
  • Ничья – 4.15
  • Победит «Лион» – 1.73

Статистика

  • «Реймс» не знает победу уже пять поединков подряд во всех турнирах
  • «Лион» проиграл только три матча из десяти во всех турнирах
  • Три последних матча между командами на поле «Реймса» завершились ничейным результатом
  • Четыре последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Лиона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Гости провалили прошлый сезон Лиги 1 и теперь настроены очень решительно. Прогнозируем еще одну очередную победу «Лиона».

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:20
Лион не проиграет
Гость
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