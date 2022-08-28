ПСЖ — «Монако» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 ПСЖ — «Монако», который состоится 28 августа 2022 года
ПСЖ
В команду пришел очень талантливый тренер Кристоф Галтье, который показывал отличные результаты с другими коллективами и даже становился недавно чемпионом Франции. ПСЖ имеет внутри коллектива конфликт лидеров, однако на футбольном поле это не сильно отражается. Команда выиграла три стартовых матча с общим счетом (17:3) и стремится к очередному чемпионству, поэтому гостям в этот вечер будет очень сложно.
21 августа ПСЖ разгромил на выезде «Лилль» (1:7), а 13 числа команда крупно переиграла «Монпелье» (5:2).
«Монако»
«Монако» не оправдал ожиданий своих болельщиков в начале нынешнего сезона. Команда не смогла пробиться в Лигу Чемпионов, а в Лиге 1 заработали только четыре очка из девяти возможных за три тура. Это говорит о том, что коллектив вряд ли навяжет борьбу за чемпионство лидерам, а в еврокубках будут выступать как пойдет игра. В матче с ПСЖ мало кто верит в клуб из княжества Монако, поэтому даже ничья стала бы неожиданным результатом.
20 августа «Монако» уступил на своем поле «Лансу» (1:4), а 13 числа сыграл вничью с «Ренном» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ПСЖ – 1.23
- Ничья – 7
- Победит «Монако» – 10.5
Статистика
- ПСЖ выиграл десять последних матчей во всех турнирах
- «Монако» уступил в трех из четырех выездных встреч за последнее время
- «Монако» выиграл три из пяти последних встреч с ПСЖ, при двух победах парижан
- Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Сделать ставку на победу ПСЖ с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. ПСЖ чаще проигрывал «Монако» в последних матчах, однако предполагаем, что в этой ситуации у гостей шансов зацепиться за очки практически нет шансов.