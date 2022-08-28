ПСЖ — «Монако» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 ПСЖ — «Монако», который состоится 28 августа 2022 года

ПСЖ

В команду пришел очень талантливый тренер Кристоф Галтье, который показывал отличные результаты с другими коллективами и даже становился недавно чемпионом Франции. ПСЖ имеет внутри коллектива конфликт лидеров, однако на футбольном поле это не сильно отражается. Команда выиграла три стартовых матча с общим счетом (17:3) и стремится к очередному чемпионству, поэтому гостям в этот вечер будет очень сложно.

21 августа ПСЖ разгромил на выезде «Лилль» (1:7), а 13 числа команда крупно переиграла «Монпелье» (5:2).

«Монако»

«Монако» не оправдал ожиданий своих болельщиков в начале нынешнего сезона. Команда не смогла пробиться в Лигу Чемпионов, а в Лиге 1 заработали только четыре очка из девяти возможных за три тура. Это говорит о том, что коллектив вряд ли навяжет борьбу за чемпионство лидерам, а в еврокубках будут выступать как пойдет игра. В матче с ПСЖ мало кто верит в клуб из княжества Монако, поэтому даже ничья стала бы неожиданным результатом.

20 августа «Монако» уступил на своем поле «Лансу» (1:4), а 13 числа сыграл вничью с «Ренном» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСЖ – 1.23

– 1.23 Ничья – 7

Победит «Монако» – 10.5

Статистика

ПСЖ выиграл десять последних матчей во всех турнирах

выиграл десять последних матчей во всех турнирах «Монако» уступил в трех из четырех выездных встреч за последнее время

«Монако» выиграл три из пяти последних встреч с ПСЖ , при двух победах парижан

, при двух победах парижан Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз