«Ланс» — «Лорьян» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ланс» — «Лорьян», который состоится 31 августа 2022 года

«Ланс»

«Ланс» очень хорошо начал сезон и после четырех туров смог набрать 10 очков, что позволяет находиться на текущем третьем месте. Клуб очень хочет пробиться в еврокубки по результатам этого футбольного года и на данный момент это выглядит вполне реальным. Предстоящая игра с «Лорьяном» на своем поле станет хорошей возможностью для хозяев разжиться еще тремя пунктами в копилку турнирной таблицы Лиги 1.

27 августа «Ланс» минимально одолел «Ренн» на своем поле (2:1), а 20 числа неожиданно на выезде разгромил «Монако» (4:1).

«Лорьян»

«Лорьян» приятно удивляет своих болельщиков в начале нынешнего сезона и набрал уже семь очков в трех поединках, что является отличным результатом для коллектива. Команда расположилась на пятом месте и имеет одну игру в запасе, что позволяет чувствовать себя уверенно. Матч на выезде с «Лансом» будет очень непростым, ведь соперник в отличной форме, но моменты у гостей для взятия ворот определенно будут появляться.

28 августа «Лорьян» обыграл «Клермон» (2:1), а 21 числа разошелся миром с «Тулузой» (2:2). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

Котировки БК Pinnacle

Победит « Ланс » – 1.52

Ланс – 1.52 Ничья – 4.3

Победит «Лорьян» – 6.2

Статистика

«Ланс» не проигрывает уже 18 матчей подряд во всех турнирах

«Лорьян» выиграл только один матч из восьми последних на выезде

« Ланс» выиграл три из пяти последних встреч с «Лорьяном»

Ланс» выиграл три из пяти последних встреч с «Лорьяном» Семь из десяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ланса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.52. Команда имеет внушительную серию без поражений и в этом сезоне очень серьезно настроена на самые высокие места. Прогнозируем победу хозяев.